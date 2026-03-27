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Viernes, 27 de marzo de 2026

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¡EN VIVO! Expectativas por el discurso de Javier Milei en cadena nacional

El Presidente brindará un mensaje grabado desde la Casa Rosada tras la resolución de la Justicia de Estados Unidos que anula la condena millonaria contra la Argentina.

El presidente Javier Milei utilizará este viernes a las 19 la cadena nacional para referirse al fallo judicial que favoreció a la Argentina en el litigio por la expropiación de la petrolera YPF, y se da en medio de la polémica con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mensaje, que será emitido desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, tiene como objetivo brindar precisiones sobre la sentencia que permite al país evitar el pago de 16.000 millones de dólares

Durante un acto realizado esta mañana, el mandatario calificó el suceso como un hecho "histórico" para las finanzas nacionales. 

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