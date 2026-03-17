Javier Milei desde la embajada de Israel: "No puede haber tregua ante el terrorismo"

Este martes, el presidente de la Nación, Javier Milei encabezó la ceremonia conmemorativa por el atentado a la Embajada de Israel, ocurrido hace más de tres décadas.

Durante su discurso, el jefe de Estado marcó una postura determinante al afirmar que "frente al terrorismo no puede haber tregua".

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En este marco, Milei subrayó la necesidad de "hacer memoria" respecto a lo que calificó como "el cobarde ataque del terrorismo iraní", ofensiva que resultó en 29 víctimas fatales y centenares de heridos. Sobre el impacto del suceso, sentenció: "Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad".

En otro tramo de su alocución, el Presidente resaltó el vínculo con el Estado de Israel, describiéndolo como una "nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra". Bajo esa premisa, vinculó la identidad nacional con la resistencia a las amenazas globales y la protección de los derechos individuales.

"Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado", concluyó Milei, consolidando el alineamiento internacional de su gestión.