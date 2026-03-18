¡EN VIVO! Senado: sesiona para tratar los pliegos de Mahiques y Crexell

Desde las 14, se debate en la Cámara Alta. Este miércoles, el Senado de la Nación dio comienzo a su primera jornada de sesiones ordinarias bajo la conducción de su presidenta, Victoria Villarruel.

La actividad legislativa arrancó con un espacio de homenaje dedicado a las figuras de los exsenadores Horacio "Vasco" Usandizaga, referente rosarino, y el chaqueño Antonio Rodas.

En esta instancia inicial, la prioridad del oficialismo se centra en dar estado parlamentario a una serie de pliegos clave que luego serán analizados en la Comisión de Acuerdos.

Entre los expedientes destacados se encuentran el de Carlos Mahiques -padre del actual ministro de Justicia- y el de la exlegisladora por Neuquén, Lucila Crexell, propuesta para ocupar la embajada argentina en Canadá. Asimismo, la nómina incluye el ascenso de seis efectivos militares.

Acuerdos globales y normativa judicial

La agenda del día contempla además la discusión de diversos tratados internacionales suscritos con Francia y Austria, sumado a un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que data del año 2009.

Por otro lado, existe un consenso transversal entre las fuerzas políticas para modificar el protocolo de difusión de antecedentes judiciales.

El cuerpo legislativo tratará un proyecto de resolución, impulsado conjuntamente por Patricia Bullrich (jefa del bloque de La Libertad Avanza) y José Mayans (titular de la bancada peronista), que busca suprimir la obligación de publicar en los diarios de mayor tirada nacional las solicitudes de acuerdos para la designación de magistrados y fiscales.

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