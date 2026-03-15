Expectativas por conferencia de prensa de la Comisión Investigadora tras las revelaciones en la causa $LIBRA

La Cámara de Diputados de la Nación será el escenario de una convocatoria clave el próximo lunes 16 a las 16.

Los legisladores que integran la Comisión Investigadora del caso $LIBRA brindarán una conferencia de prensa para abordar los últimos acontecimientos de la causa, en una sala que el cuerpo legislativo confirmará a la brevedad.

La decisión de los diputados responde de forma directa a la información que tomó estado público recientemente.

$LIBRA: CONFERENCIA DE PRENSA EN DIPUTADOS



Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA convocamos a una conferencia de prensa el día lunes 16, a las 16 horas, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (sala a confirmar), en virtud de los... pic.twitter.com/9zG3npS5kh March 15, 2026

Estos nuevos datos guardan una estrecha relación con las conclusiones del informe final que la comisión presentó en noviembre de 2025 y prometen sacudir el tablero institucional.

El foco en el "memo" de los 5 millones

La urgencia de la reunión parlamentaria surgió luego de que trascendiera un hallazgo crítico en la investigación judicial: el teléfono de Mauricio Novelli, señalado como lobista, contenía un registro sobre un supuesto pacto de 5 millones de dólares. Según los documentos que circulan en el expediente, dicho monto se vincula al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA.

Los peritos del Ministerio Público Fiscal lograron rescatar un documento digital que intentaron borrar previamente. En ese "memo" se especifican tres instancias de pago, ya sea en efectivo o a través de tokens:

Un desembolso inicial a modo de adelanto.

Un segundo pago condicionado a una publicación del mandatario en la red social X (antes Twitter).

Una cuota final ligada a la rúbrica de un contrato de consultoría sobre blockchain e inteligencia artificial con Milei.

Definiciones legislativas y judiciales

Durante el encuentro de mañana, los parlamentarios detallarán la conexión entre estos nuevos elementos y las pruebas recolectadas durante el año pasado. Asimismo, anunciarán la hoja de ruta institucional que seguirán, la cual incluye medidas tanto en el recinto legislativo como presentaciones ante los tribunales competentes.

Acá el comunicado completo

$LIBRA: CONFERENCIA DE PRENSA EN DIPUTADOS Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA convocamos a una conferencia de prensa el día lunes 16, a las 16 horas, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (sala a confirmar), en virtud de los hechos recientes que han tomado estado público vinculados a la causa y que, a su vez, guardan relación con el informe final presentado en noviembre de 2025. Durante la conferencia se brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, su vínculo con las conclusiones oportunamente presentadas por la Comisión y los pasos institucionales que consideramos necesarios en el ámbito legislativo y judicial.