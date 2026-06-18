Federico Otermín encabezó la Promesa de Lealtad a la Bandera de más de 2.500 estudiantes en Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó este jueves el acto por el Día de la Bandera en la Plaza Grigera, donde más de 2.500 estudiantes de escuelas primarias públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera.

Junto al jefe comunal estuvieron la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama; el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato; además de docentes, directivos y familias.

Durante el acto, Otermín destacó la importancia de fortalecer los valores que representa la bandera argentina y aseguró que "en el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca en una nueva ilusión mundialista".

En el marco de la jornada, el intendente, acompañado por abanderados y abanderadas de las instituciones presentes, reflexionó junto a los estudiantes sobre el significado de la promesa y sostuvo que "significa ser leales a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras mamás, papás, abuelos, compañeritos, seños, ser buenos entre nosotros y, sobre todo, tener fe en que vamos a poder construir un futuro mejor y ser felices si lo hacemos en comunidad".

Del acto también participaron Veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios, la Asociación Belgraniana y otras instituciones de la comunidad.

La jornada incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la artista lomense Micaela Sancho, cantante, violinista y compositora.