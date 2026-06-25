Horacio Rodríguez Larreta: "Lo malo de la gestión de Milei es que no hay trabajo"

El ex jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, habló en Cara a Cara, el programa conducido por Facundo Pedrini y Ernesto Hadida en "Crónica, El Streaming".

Durante la entrevista, el actual legislador porteño se refirió a sus expectativas para el futuro, su visión de algunos dirigentes, su salida del PRO y su visión sobre Javier Milei, entre otros temas.

La entrevista completa a Horacio Rodríguez Larreta

En primer lugar, Larreta opinó sobre la salida de Esteban Bullrich del PRO y fue contundente: "Si un partido lo definen sus valores, se fueron todos en el PRO".

"Dije no le entreguemos el PRO a Milei, que fue lo que terminó sucediendo. Por desgracia no me sorprende. Una conducta de dirigentes del PRO fue la de entregar un cheque en blanco", expresó el ex jefe de Gobierno porteño.

Por su parte, resaltó que si bien tiene "diferencias" con Mauricio Macri, no siente que él lo haya "traicionado" y subrayó que su proyecto es "volver a ser jefe de Gobierno de la Ciudad".

También cuestionó lo que ha sido hasta ahora la gestión de Javier Milei como presidente y sostuvo: "Me preocupa un país en el que no se genera laburo y los que tienen no le alcanza".

"Lo malo de la gestión de Milei es que no hay trabajo. Creció la economía y bajó el trabajo", afirmó.



