Se confirmó la imputación al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En su presentación ante la Justicia, el fiscal pidió impulsar la acción penal.

Junto a la imputación, el fiscal Gerardo Pollicita requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo de la pesquisa es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado.

Por un lado, Pollicita solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de determinar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales.

Además, pidió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Adorni y de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y cualquier restricción o inhibición vigente.

El fiscal también solicitó a Lijo que le pida a la Oficina Anticorrupción la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Adorni, incluidos los anexos reservados, de 2022, 2023, 2024 y 2025 si existiera.

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