Javier Milei recibirá con honores al gendarme Nahuel Gallo tras su cautiverio en Venezuela

El presidente de la Nación, Javier Milei encabezará este miércoles a las 16:30 un encuentro en su despacho con el gendarme Nahuel Gallo, quien recuperó su libertad el pasado 1 de marzo.

La reunión es calificada por la Casa Rosada como un evento de alta relevancia institucional, donde se brindarán honores al efectivo tras haber pasado más de un año en prisión bajo condiciones de clandestinidad en territorio venezolano.

Un rescate tras meses de tensión diplomática

La liberación de Gallo se concretó luego de que la intervención de Estados Unidos en Venezuela derivara en la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

A pesar de la liberación inicial de 116 presos políticos, el paradero del gendarme argentino fue incierto hasta su sorpresivo regreso al país, gestionado a través de contactos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ante la ruptura de relaciones diplomáticas previas entre ambos países.

Al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el efectivo fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno.

Desde entonces, permaneció bajo estricto seguimiento médico y psicológico en el edificio de la Gendarmería Nacional para tratar el estado de shock derivado de su reclusión en el penal Rodeo I, en Caracas.

El pedido por los prisioneros restantes

Antes de esta audiencia con el Ejecutivo, Nahuel Gallo visitó su provincia natal, Catamarca, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil.

Durante su estadía con familiares, el gendarme hizo un especial hincapié en la situación de quienes aún no han podido regresar.

En sus declaraciones previas, el gendarme exhortó a la sociedad a "no olvidar" a los presos políticos que permanecen en Venezuela, haciendo mención específica al caso del argentino Germán Giuliani.

Asimismo, el efectivo ya mantuvo un encuentro en el Senado con la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien lideró las tareas de seguimiento durante su desaparición mientras ejercía funciones en la cartera de Seguridad.