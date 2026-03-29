Video: gendarme mató a un motochorro, hirió a otro y ahora teme represalias

Un cabo de Gendarmería Nacional Argentina mató a un motochorro e hirió a otro -menor de edad- cuando intentaron asaltarlo a mano armada en la localidad bonaerense de Trujui.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 23 en Avenida Roca y Vasco Da Gama, y quedó registrado por cámaras de seguridad que corroboraron la versión del uniformado.

Según informó Crónica HD, el efectivo, de 28 años, perteneciente a la Región 1 de Campo de Mayo, fue abordado por dos delincuentes en una Honda Wave sin patente.

Según relató la víctima, uno de ellos lo amenazó con lo que parecía una pistola 9 milímetros, pero luego se comprobó que era una réplica. El gendarme extrajo su Bersa Thunder Pro calibre 9 mm y efectuó entre cuatro y cinco disparos.

Ariel Otaiz, de 23 años, recibió un impacto en el tórax. El SAME lo trasladó al hospital, donde ingresó sin vida. El otro asaltante, S.N.D., de 17 años, fue herido en el tórax y en la pierna derecha, y permanece en estado crítico bajo custodia policial.

Custodia por miedo a represalias





La fiscal Rebeca Patiño, titular de la UFI 4 de Moreno, se presentó en la madrugada en la comisaría 2da de Trujui para tomar declaración al cabo y revisar los registros fílmicos. Según fuentes cercanas a la investigación, la magistrada "comprobó la veracidad de los dichos del gendarme" con las imágenes obtenidas en el lugar.

Como medida preventiva, la fuerza dispuso una consigna policial fija en el domicilio del gendarme ante el temor de represalias de familiares de los involucrados. También se activó contención psicológica para el suboficial, quien sufrió raspones al caer de su moto durante el forcejeo.

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