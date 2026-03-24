Javier Milei se refirió a la decisión de Néstor Kirchner de bajar el cuadro de Videla: "Alfonsín se destacó más en la materia en cuestión"

El presidente Javier Milei lanzó un posteo sobre economía en donde tuvo un cruce con un usuario en X que cuestionó una imagen icónica del ex mandatario Néstor Kirchner.

En particular, el comentario fue sobre la baja de la inflación que reinvindicó, la cual la persona en cuestión, identificada como @ramosdiegoflm1, consideró lo contrario y subió la foto de Néstor Kirchner dando la orden de bajar el cuadro del presidente de facto Jorge Videla. "Este si tenía hue...", afirmó el usuario.

Milei respondió el comentario y aseguró que no estaba de acuerdo con lo dicho, al tiempo que reinvindicó al ex mandatario radical Raúl Alfonsín.

"El coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra", respondió el Presidente, y sugirió que la gestión del gobierno de la UCR tuvo una mayor política de derechos humanos que el de Néstor Kirchner. "En la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más...", resaltó.