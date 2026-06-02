Jorge Macri: "El equilibrio macroeconómico nos vuelve a ubicar en la senda correcta"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó este martes el rumbo económico de la gestión nacional al abrir el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Durante el encuentro, desarrollado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, el mandatario local afirmó que la estabilidad actual sitúa al país en el camino adecuado y garantizó el acompañamiento de su administración en el actual escenario financiero.

Alianza con el sector privado y medidas de alivio fiscal

En su discurso de apertura, Macri enfatizó la necesidad de consolidar una agenda conjunta entre los diferentes niveles del Estado y las empresas.

Al respecto, el alcalde porteño señaló: "Estamos apoyando esa agenda común en la que el Gobierno nacional, el local en nuestro caso y el sector privado tiremos para el mismo lado. Esta vez no podemos darnos el lujo de retroceder ni un paso".

Para dinamizar la actividad económica en el distrito, que representa el 21% del PIB nacional, detalló que se agilizaron 751 trámites comerciales y se avanzó en la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado en tecnología, infraestructura y turismo.

Asimismo, ponderó la creación del RIMICABA para facilitar el financiamiento a las pymes y recordó que la Ciudad es pionera en normativas para criptoactivos.

Solvencia financiera, infraestructura y orden público

En el plano financiero, acompañado por su ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, el jefe de Gobierno remarcó que el distrito alcanzó la tasa de endeudamiento internacional más baja de su historia, situada en un 7,3%.

Además, repasó el plan de infraestructura en marcha, que incluye proyectos como la nueva Autopista Parque Dellepiane, la incorporación del TramBus, la licitación de la Línea F de subte y mejoras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Finalmente, Macri vinculó el desarrollo económico con las políticas de seguridad implementadas en el espacio público, poniendo como ejemplo de atracción turística el road show del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto en Palermo.

"No hay disfrute sin seguridad ni desarrollo sin orden. Por eso terminamos con piquetes, acampes y manteros, y recuperamos más de 800 propiedades usurpadas. No cambiaron las leyes ni los jueces. Cambió la decisión política. En la Ciudad la propiedad privada se respeta", concluyó.