Jorge Macri presentó BAX, la aplicación con Inteligencia Artificial de la Ciudad para hacer trámites porteños

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó BAX, una nueva aplicación con Inteligencia Artificial que centraliza los principales servicios digitales porteños. A través de una conversación por chat o por voz, los usuarios podrán hacer trámites, sacar turnos, realizar reclamos y acceder a documentos oficiales desde un solo lugar.

La presentación se realizó en la Usina del Arte, en La Boca, con la participación del Jefe de Gobierno, Jorge Macri; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola.

"Hoy arranca una nueva etapa en la Ciudad. Creemos que la tecnología tiene sentido cuando nos hace la vida más simple", afirmó Macri, quien sostuvo que Buenos Aires es "la primer ciudad del mundo" en incorporar este nivel de integración conversacional y transaccional en un servicio estatal.

Según explicó el mandatario porteño, trámites que "antes llevaba 15 minutos o más" ahora se resolverían en apenas un minuto.

Cómo funciona BAX

La aplicación está disponible como "BAX, la IA de la Ciudad" en Google Play y App Store. Para utilizarla, los usuarios deben validar su identidad a través de miBA, el sistema de identidad digital porteño, en nivel 3, lo que permite sincronizar todos los documentos digitales asociados.

Desde la pantalla principal, el chat de Inteligencia Artificial admite consultas por texto o por dictado de voz: se pueden pedir turnos, reclamar por un bache adjuntando una foto o consultar cortes de tránsito usando lenguaje natural.

La pestaña "Documentos" reúne las credenciales unificadas -como partidas de nacimiento o certificados de vacunación-, mientras que en "Actividad" se puede seguir el estado de las gestiones en tiempo real. La sección "Accesos rápidos" da entrada a LINDA, la agenda cultural de la Ciudad, y al estado del subte.

El plan de Inteligencia Artificial de la Ciudad

BAX forma parte de una estrategia más amplia que Jorge Macri impulsó mediante una disposición para incorporar IA en distintas áreas de gobierno. El denominado Hub de IA incluye a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección General de Infracciones, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y las líneas telefónicas de la Ciudad.

En el plano educativo, ya se capacitaron en Inteligencia Artificial más de 30.000 docentes de todos los niveles, en lo que el Gobierno porteño describió como una de las experiencias de formación más importantes de la región.

Para fin de año está previsto el debut del Asistente Tributario Conversacional, enfocado en los contribuyentes, además de herramientas de IA para asistir el análisis de dictámenes y sumarios fiscales, con validación humana en todos los casos.

En Desarrollo Urbano, la Ciudad prevé sumar un chatbot que haga un primer filtrado de expedientes y una IA que analice planos y códigos urbanísticos para agilizar los trámites.

El Ejecutivo porteño impulsa además la creación del Distrito IA, un proyecto que deberá aprobar la Legislatura y que busca reconvertir el microcentro en un polo tecnológico mediante exenciones impositivas y créditos del Banco Ciudad.