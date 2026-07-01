La Ciudad incorporó nuevos vehículos para reforzar el patrullaje de la Policía porteña

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nueva incorporación de vehículos para la Policía de la Ciudad con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y ampliar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Se trata de motos de alta cilindrada, cuatriciclos y camionetas que forman parte del plan de equipamiento impulsado por la gestión de Jorge Macri.

Con esta nueva entrega, la administración porteña alcanzó las 685 unidades incorporadas desde el inicio de la gestión, mientras que en septiembre se sumarán otras 33, entre ellas nuevos patrulleros.

Durante la presentación, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la política de seguridad basada en el orden público y el respaldo a las fuerzas policiales.

"Nuestras fuerzas de seguridad tienen una misión fundamental: proteger la vida, la libertad y el orden de los porteños. Siempre vamos a respaldar a quienes nos cuidan, y ahora el esfuerzo y el mérito tienen reconocimiento", afirmó.

Y agregó: "No negociamos el orden. Tampoco la autoridad. El que cumple las normas cuenta con nuestro apoyo, pero el que elige el delito sepa que va a enfrentar las consecuencias".

Nuevos vehículos

El plan de renovación contempla la incorporación gradual de distintos móviles durante el año. En mayo ya fueron entregadas 50 motos Kawasaki KLR 650 y en abril se sumaron 20 cuatriciclos Zanella. Además, de las 30 camionetas Nissan previstas para 2026, las primeras 15 ya se encuentran en servicio y el resto llegará en las próximas semanas.

La planificación también prevé la incorporación de 100 nuevos patrulleros, de los cuales los primeros 15 comenzarán a operar en septiembre.

Más equipamiento y efectivos

Según datos oficiales, desde el comienzo de la gestión también se incorporaron 7.000 chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el seguimiento en tiempo real de los efectivos y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

En paralelo, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos tras la incorporación de 5.292 nuevos agentes desde 2024.

Operativos de seguridad

El Gobierno porteño destacó además la continuidad de los operativos de saturación en distintos puntos de la Ciudad. Entre ellos se encuentran la Operación Muro, destinada a reforzar los accesos desde la provincia de Buenos Aires; la Operación Tormenta Negra, desarrollada en villas de emergencia con más de 1.500 efectivos; y Marea Azul, desplegada en centros de trasbordo, estaciones de subte y autopistas durante los horarios de mayor circulación.

Asimismo, la administración informó que ya fueron restituidas más de 860 propiedades usurpadas en distintos barrios porteños y que se liberaron 68 kilómetros de espacio público previamente ocupados por la venta ilegal.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, sostuvo que "esta entrega de vehículos es una muestra más de la firme decisión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de dotar a nuestra Policía con todas las herramientas necesarias para que pueda seguir cumpliendo con su misión de cuidar a todos los porteños".