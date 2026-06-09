Kicillof lanzó una campaña de afiliación al PJ bonaerense con foco en los jóvenes

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó una campaña de afiliación masiva destinada a ampliar el padrón partidario y sumar a las nuevas generaciones. La iniciativa fue presentada junto al secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, y cuenta con una plataforma digital que permite iniciar el trámite de manera online.

El lanzamiento se realizó desde la histórica residencia de Gaspar Campos, en Vicente López, donde vivió Juan Domingo Perón tras su regreso al país.

"Desde Gaspar Campos, la última morada del General Perón, estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que el PJ de la provincia de Buenos Aires se amplíe y contenga a todos, sea más participativo, más abierto. En momentos en que nos quieren inculcar que es todos contra todos, el sálvese quien pueda, nosotros volvemos a la historia, fortalecemos nuestro destino y, de esta manera, invitamos a todos y todas a afiliarse", expresó Kicillof.

La campaña está dirigida a hombres y mujeres argentinos desde los 16 años que tengan registrado en su DNI un domicilio en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es incorporar nuevos afiliados y renovar un padrón que actualmente supera el millón de personas.

Según datos difundidos por el PJ bonaerense, el padrón provincial cuenta con 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios de la provincia. Del total, el 55,6% son mujeres, con 640.351 afiliadas, mientras que el 44,4% corresponde a hombres, con 511.825 inscriptos.

Desde el partido señalaron además que uno de los principales desafíos es rejuvenecer la base de afiliados. Actualmente, la edad promedio del padrón es de 59,7 años, un dato que motivó el foco de la campaña en los sectores más jóvenes.

Cómo afiliarse

Quienes deseen incorporarse al Partido Justicialista bonaerense deben ingresar al enlace disponible en las redes sociales oficiales del PJ Bonaerense y seleccionar la opción "Me quiero afiliar". Luego deberán completar una planilla de preafiliación con sus datos personales.

Una vez realizado ese paso, desde el PJ del distrito correspondiente se contactarán con cada interesado para completar el trámite de afiliación.