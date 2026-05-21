La Asociación Conciencia y el cóctel que reunió a todos por la educación: "El futuro no se espera: se enseña, se aprende y se construye"

Por Hugo Ferrer

La Bolsa de Comercio tuvo una especial apertura. Esta vez, lejos del horario bancario, en la City Porteña, en Sarmiento 299, a partir de las 18:30 del miércoles 20 fueron llegando los cientos de invitados que participaron de la edición 2026 de Multiplicar, el evento anual de Asociación Conciencia.

La organización planteó a la educación como eje del desarrollo y la movilidad social en Argentina.

Funcionarios del Gobierno Nacional y de la Capital Federal, además de gobernadores, empresarios, sindicalistas, periodistas y referentes sociales fueron convocados al cóctel dónde se expuso sobre educación, empleo y oportunidades para jóvenes.

En el amplio salón hubo diversos espacios diseñados a modo de livings destinados a algunas empresas que colaboran con la entidad. En el sector cercano al escenario estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno, el embajador de Estados Unidos Peter Lamelas, junto a su esposa Stephanie; los empresarios Marcos Bulgheroni (PAE), Facundo Prado (Serena ART), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Luis Galli (Newsan), las senadoras Carolina Losada y Flavia Royón, la ex diputada María Laura Leguizamón, entre otros. En representación de Grupo Olmos estuvo Natalia Olmos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Grupo Olmos. Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, recorrió cada sector.

Se cantó el Himno Nacional Argentino, interpretado por Santiago Girardini (piano) y Carolina Wehbi (violín), y luego el jefe de gobierno porteño Jorge Macri abrió el evento: "Hay mucha gente comprometida con un bien común", destacó y criticó los enfoques pedagógicos que impactaron en la educación: "Durante años se evitaban las correcciones en el aula para no estigmatizar a los estudiantes. Un chico escribía hormigas sin hache y para no estigmatizar no se lo corregía. Después no podía leer porque no comprendía esa palabra escrita de otra manera". En relación a la hiperconectividad en adolescentes y familias y a las redes sociales dijo que "la angustia, la presión de las redes y los estándares generan una pandemia emocional muy relevante. Hay que recuperar vínculos reales y cercanos entre padres e hijos." También analizó el impacto en el mercado laboral juvenil frente al avance tecnológico. "Más del 75% de los jóvenes que están estudiando hoy no saben, pero tampoco imaginan qué trabajo van a tener." Macri, además, reveló en su discurso que le dio el primer baño a su hijo Vito, que nació hace 20 días.

La defensa de la educación pública

Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), en un panel moderado por Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Conciencia, hablaron de educación y cómo la gestionan y los avances y proyectos en cada una de sus provincias.

"Hoy la educación es un problema de todos. Impacta en la riqueza que el país puede generar, en la calidad de nuestra democracia y, sobre todo, en las oportunidades reales que tiene cada persona para construir su proyecto de vida", sostuvo Juan Manuel Fernández Alves antes de las preguntas a los gobernadores.

Cornejo defendió los sistemas de alerta temprana para evitar la deserción escolar y destacó la transformación del rol del preceptor en tutor pedagógico. "La alerta temprana sirve. Los chicos en la secundaria necesitan que les prestemos atención", aseguró.

Por su parte, Figueroa presentó los resultados del programa de becas Gregorio Álvarez: 20 mil becados, 4 mil universitarios, con fuerte impacto en jóvenes de primera generación universitaria y mujeres. "Son una solución para hogares que muchas veces no tienen otras oportunidades: el 80% pertenece a familias donde nadie había accedido antes a estudios superiores y el 75% son mujeres. Lo que más valoran los chicos son las tutorías de Conciencia. Cuando un estudiante baja los brazos, Conciencia lo estimula para que siga", señaló. Además, remarcó que "la educación es la gran herramienta para igualar el punto de partida porque el sálvese quien pueda es para los que ya están cerca de la meta".

A todo esto, Pullaro afirmó que Santa Fe logró reducir el ausentismo docente y aumentar la cantidad de días efectivos de clases. "Una de las prioridades de mi gestión fue volver a ordenar el sistema educativo. Teníamos un 32% de ausentismo docente y pasamos de 150 días de clases a casi 190 días efectivos", explicó, al defender la necesidad de recuperar continuidad pedagógica y fortalecer aprendizajes.

"El futuro no se espera"

El lema de la reunión, El futuro no se espera: se enseña, se aprende y se construye, tuvo como objetivo visibilizar el vínculo entre educación, desarrollo y oportunidades reales para los jóvenes.

Según se reveló, la Asociación Conciencia - con 46 años de vida- en 2025 duplicó su alcance: ahora está en 21 provincias, donde 243 localidades le dan lugar a 96.831 participantes. La presidenta de Conciencia, Silvana Vives, dijo: "Nos comprometimos a duplicar nuestro alcance y cumplimos. Lo hicimos sosteniendo lo más valioso: la cercanía con cada estudiante y el respaldo técnico para que ninguna trayectoria educativa se interrumpa. La crisis educativa es, ante todo, un problema de desarrollo humano. La escuela importa porque es el único piso garantizado de equidad en una sociedad fragmentada. Hay que pasar de los casos de éxito aislados a soluciones de escala nacional".

Pampita, River y los embajadores

Entre los invitados se destacaron Jorge Brito (Banco Macro). El ex presidente de River Plate se fue un rato antes porque jugaba su equipo contra Bragantino, de Brasil, por la Copa Sudamericana. También estuvieron Manuel Santos de Uribelarrea (Grupo MSU); Martín Etchevers (Grupo Clarín y presidente de Adepa); Claudia Mojica, Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Argentina; José Urtubey (Serena ART), Gastón Malbos (PAE).

A la presencia de Pablo Quirno se sumó el compromiso de los embajadores de China, Wang Wei; de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes; de la Unión Europea, Erik Høe, y de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, como el de estados Unidos, Peter Lamelas.

Además, compartieron el cóctel Martín Cabrales, Javier Timerman; Luciano Laspina, Director Ejecutivo de CIPPEC; Federico Pinedo, Martha Bucanan, Liliana Parodi, Hernán Bielus, José Urtubey, el auditor general de la Nación, Luis Naidenoff; el jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, entre otros.

Carolina "Pampita" Ardohain llegó casi al comienzo del evento que se inició pasadas las 19:30. Lució un impecable vestido blanco con un abrigo negro, y también se ubicó en el área principal.

¡Doná y hacé la diferencia!

Los conductores Eleonora Cole e Iván de Pineda impulsaron a que los invitados, a través de un QR colaboren "en vivo", bajo el lema ¡Doná y hacé la diferencia. Además, recordaron que "con $9.000 por mes se contribuye con la beca para que más jóvenes puedan acceder a la educación".

También se destacaron programas de ciudadanía, formación docente, "terminalidad educativa y empleabilidad" en provincias como Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Mendoza, Neuquén, Jujuy y Chaco.

"Soy el primer universitario de mi familia"

Uno de los momentos más emotivos de la reunión fue cuando el becario de Neuquén Santiago Barrera, contó - junto a los gobernadores Cornejo, Figueroa y Pullaro - cómo la beca Gregorio Álvarez le permitió continuar sus estudios y ayudar a su familia. "El acompañamiento económico y pedagógico me permitió sostener los estudios y proyectar un futuro distinto. Es muy importante que alguien nos acompañe a explorar este camino. La beca me permitió aportar en mi casa y pagar gastos para estudiar. Soy el primer universitario de mi familia", confesó. Hubo aplausos y más aplausos.

En su discurso de cierre, Silvana Vives ratificó que "detrás de cada joven que no abandona la escuela hay una comunidad que le sostiene la mano. Aprender puede transformar una vida, pero sostener esa chispa requiere de nuestro compromiso colectivo".

La jornada en imágenes

Natalia Olmos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Grupo Olmos, y Fabián Perechodnik, del consejo asesor de Asociación Conciencia

Mariana Bagó, presidenta de la Fundación Hospital Fernández; Silvana Vives, presidenta de Asociación Conciencia; Nathalie Sielecki, de Construyendo; Florencia Peña, vicepresidenta 2° de Conciencia; y Silvina Pueyrredón.

Mariana Bagó, presidenta de la Fundación Hospital Fernández

Pampita disfrutó del cóctel de Conciencia. Su look, siempre da que hablar.

Alfredo Cornejo defendió la educación pública de Mendoza.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio.

Juan Maniel Fernandez Alvez, la ex ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino y Silvana Vives.

Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Conciencia; Carolina Píparo, presidente del Banco Nación; Sofía Perechodnik, prosecretaria en la Asociación Conciencia; y Silvana Vives, presidenta de Conciencia..

Juan Manuel Fernandez Alves; el jefe de gobierno porteño Jorge Macri; y Silvana Vives.

Juan Manuel Fernandez Alvez, el embajador chino Wang Wei y Silvana Vives.

Silvana Vives, presidenta de Asociación Conciencia: "Detrás de cada joven que no abandona la escuela hay una comunidad que le sostiene la mano. Aprender puede transformar una vida, pero sostener esa chispa requiere de nuestro compromiso colectivo".

Maximiliano Pullaro recordó el grave estado en que recibió la gobernación y las falencias en la educación..

Jorge Macri dio el primer discurso en salón colmado. Puso en valor la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires.

Silvana Vives, de Conciencia, con el empresario Facundo Prado y el embajador de Estados Unidos Peter Lamelas.

El embajador de Estados Unidos Peter Lamelas fue saludado después del cóctel por el gobernador Maximiliano Pullaro. A su lado, el empresario Georgie Neuss. Al fondo, Luis Galli.

Ivan de Pineda y Eleonora Cole fueron los conductores y alentaron a la donación.

Santiago Barrera habló en Conciencia. Junto a los gobernadores Figueroa, Cornejo y Pullaro, destacó la importancia de las becas.

Todos por la educación: Silvana Vives y Juan Manuel Fernandez Alves, de Conciencia, junto al estudiante Santiago Barrera y los gobernadores Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro.

Santiago Barrera, el joven estudiante neuquino que contó su experiencia. "Soy el primer universitario de mi familia".

Juan Manuel Fernandez Alves en el panel con el gobernador Cornejo.

La presidenta de Asociación Conciencia, Silvana Vives, junto a el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y Juan Manuel Fernandez Alves, director ejecutivo de Conciencia.

Silvana Vives; Juan Napoli, presidente del Banco de Valores, y Juan Manuel Fernandez Alves

Silvana Vives, presidente de Conciencia, Stephanie de Lamelas, Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos; Fabián Perechodnik, del consejo asesor de Asociación Conciencia; y Juan Manuel Fernandez Alves, director ejecutivo de Conciencia.

Silvana Vives; Mariana Galante, Fundación Banco Nación; y Juan Manuel Fernandez Alves.

Maria Laura Leguizamón, Silvana Vives y Lucrecia Lacroze, de Asociación Conciencia; y Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond.

Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Conciencia, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno; Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia; y Florencia Peña, vicepresidenta 2° de Asociación Conciencia.

El productor Alejandro Veroutis; Silvana Vives, presidenta de Conciencia; y Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Conciencia..





Silvana Vives, Gabriela Vaca Guzmán, Jorge Brito y Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Conciencia..

El empresario Georgie Neuss, el embajador de Estados Unidos Peter Lamelas y la senadora Flavia Royón.