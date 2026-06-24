La CGT define un cronograma de protestas escalonadas

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunirá el próximo jueves a su Consejo Directivo para definir un plan de acción frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

A pesar del crecimiento de la tensión con la gestión de Javier Milei, la central obrera prevé anunciar medidas de fuerza escalonadas y sectoriales, descartando la convocatoria inmediata a un nuevo paro general.

Los principales dirigentes de la central obrera se congregarán a partir de las 14 en la histórica sede de la calle Azopardo. El encuentro estará encabezado por los miembros del triunvirato de conducción, Jorge Sola, Cristina Jerónimo y Octavio Argüello.

La estrategia del sector mayoritario, de perfil dialoguista, consiste en activar protestas de manera progresiva -como asambleas por turnos y volanteadas sectoriales- antes de confluir en una medida de fuerza de alcance nacional.

Los gremialistas consideran que el escenario actual no reúne las condiciones necesarias para decretar una huelga total en lo inmediato.

Tensiones internas por el pedido de un paro de 36 horas

La previa del encuentro del Consejo Directivo desnudó fuertes diferencias entre las distintas corrientes que conviven en la central.

Un bloque integrado por gremios de peso como La Fraternidad, conducido por Omar Maturano, la Unión Tranviarios Automotriz (UTA) de Roberto Fernández, y los Gastronómicos de la UTHGRA, reclamó la implementación de una huelga general por un lapso de 36 horas.

Sin embargo, esta propuesta de máxima no encontrará eco entre los dirigentes de mayor peso en la mesa chica cegetista.

Diversos referentes de la cúpula cuestionaron el planteo de endurecimiento y recordaron, de manera subterránea, que sectores ligados a los impulsores de la huelga no lograron un acatamiento total en las medidas previas, señalando la actividad normal de bares y restaurantes durante los paros pasados.

Alianzas tácticas y el malestar con la gestión libertaria

A pesar de las posturas encontradas respecto a la velocidad del plan de lucha, el descontento con las medidas del Poder Ejecutivo aglutina a la totalidad de las terminales sindicales.

En los últimos días se profundizaron los contactos entre las distintas terminales para coordinar el avance del cronograma que la central obrera diseñará en conjunto con las dos vertientes de la CTA.

Muestra de este panorama fue el reciente encuentro que mantuvo la triunvirola Cristina Jerónimo con el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.

El referente camionero encabeza el ala más confrontativa del sindicalismo y presiona de forma constante para acelerar los tiempos de las protestas contra el programa económico oficial.