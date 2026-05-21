La Ciudad legaliza las apps de viaje y simplifica el sistema de taxis: qué dice la nueva normativa

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un paquete de medidas para ordenar el transporte privado de pasajeros, que incluye un decreto ejecutivo, la eliminación de tasas y el envío de un proyecto de ley a la Legislatura porteña. El objetivo es establecer un marco regulatorio común para taxis y aplicaciones de viaje como Uber, Cabify y similares, sectores que durante años convivieron en un clima de conflicto y sin reglas compartidas.

Las medidas fueron presentadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer. Del encuentro también participaron representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones.

"Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado", señaló Macri, y agregó que desde ahora "taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras".

Qué cambia para los taxistas

El régimen actual del servicio de taxis, regulado por el Título XII de la Ley 2.148, exige una serie de trámites separados -renovación de licencia, verificación técnica vehicular, renovación de tarjeta de chofer y verificación del reloj- cada uno con su propio arancel. El nuevo esquema apunta a simplificar ese sistema.

Entre los cambios más relevantes para los conductores se destacan: la posibilidad de usar vehículos de hasta ocho plazas (incluido el chofer), la reducción de la capacidad mínima de pasajeros de cinco a cuatro personas -lo que habilita autos más pequeños y económicos- y la eliminación de la obligatoriedad del uso de camisa y de los turnos fijos.

También se suprime la necesidad de escribano público para la transferencia de licencias y la obligación de contar con tarjetas físicas identificatorias, que ahora podrán ser digitales. El proyecto de ley que se enviará a la Legislatura incluye además la eliminación de las tasas de transferencia y los costos de renovación de licencias.

En paralelo, el Banco Ciudad financia la compra de taxis eléctricos con préstamos de hasta $28 millones a 48 meses, con una tasa fija del 20% y cobertura de hasta el 70% del valor del vehículo.

Qué requisitos deberán cumplir las aplicaciones

Por el lado de las plataformas digitales, la normativa establece condiciones mínimas de operación. Los vehículos deberán contar con VTV al día y un seguro específico creado para aplicaciones de viaje por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los conductores tendrán que ser mayores de 21 años y poseer licencia profesional de conducir.

Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento de los requisitos, con un proceso abreviado para facilitar la obtención de la licencia profesional. Asimismo, se introducen herramientas para modernizar el trabajo diario: pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.