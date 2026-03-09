La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero y acumuló 32,4% interanual

La inflación registrada en la Ciudad de Buenos Aires durante febrero fue del 2,6%, lo que implicó una desaceleración respecto del 3,1% observado en enero, de acuerdo con el relevamiento difundido por el Instituto de Estadística y Censos del distrito porteño.



Con este resultado, el incremento de precios en CABA alcanzó el 5,7% en el primer bimestre del año, mientras que la comparación con febrero del año pasado arrojó una suba interanual de 32,4%. Esto representó un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al registro del mes anterior.

El próximo jueves, el Indec dará a conocer la inflación de febrero a nivel nacional. En enero, vale recordar, alcanzó el 2,9%.

Vivienda, el rubro que más presionó los precios

Entre las distintas divisiones del índice, el mayor impacto en el nivel general provino de los gastos vinculados a la Vivienda, que registraron un aumento de 5,9% durante el mes. El informe atribuyó este desempeño a los incrementos en los gastos comunes y los ajustes tarifarios en servicios residenciales de electricidad y gas por red. También influyó la suba en los precios de los alquileres y el alza en el rubro de seguros y servicios financieros, que trepó el 5%.

Por su parte, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un avance promedio del 2,9%, con un aporte de 0,50 puntos porcentuales al nivel general. El mayor impulso dentro de este segmento provino de Carnes y derivados, por una suba del 7,3% en el período analizado.

También influyeron los incrementos en Pan y cereales (1,9%) y en Leche, productos lácteos y huevos (1,8%). En contraste, algunas categorías ayudaron a moderar el índice: Frutas retrocedieron 2,1% y Verduras, tubérculos y legumbres bajaron 1,1%**.

Otros aumentos y algunos retrocesos

En el caso del segmento de la Salud, se vio una suba del 3%, lo que sumó 0,27 puntos porcentuales en la inflación de la Ciudad. La causa principal fue el alza en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. A su vez, Equipamiento y mantenimiento del hogar mostró un alza del 3,1% en los precios.

El rubro Información y comunicación presentó un aumento del 2,4% y el comportamiento se debió a los incrementos en los valores de los servicios de comunicaciones agrupados y de telefonía móvil. A su vez, la división Restaurantes y hoteles mostró una variación de 1,5%, y el informe atribuyó el incremento a los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Por debajo del promedio general quedaron educación, que avanzó 1,7%, y restaurantes y hoteles, con una variación de 1,5%.

Al mismo tiempo, el informe marcó algunos datos atípicos del mes: transporte registró una baja de 0,4%, mientras que los precios de la indumentaria se mantuvieron sin cambios.

Bienes, servicios y precios regulados

El análisis por tipo de producto mostró que los bienes aumentaron en promedio 1,9%, mientras que los servicios registraron un alza del 3%.

Por otra parte, los precios estacionales tuvieron una caída de 6,5%, al tiempo que los regulados -que incluyen tarifas de servicios públicos y transporte- subieron 4,5%.

Una señal para el dato nacional

El indicador porteño es seguido de cerca por analistas porque suele anticipar la tendencia de la inflación a nivel país. En este caso, el resultado aparece como una señal positiva para el Gobierno antes de la publicación del índice nacional que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina.

El dato oficial se conocerá el jueves y permitirá confirmar si la desaceleración observada en la Ciudad se replica también en el conjunto del país.