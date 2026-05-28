Sandra Pettovello expuso la gestión social ante el Vaticano y presentó el "Museo de la Corrupción"

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, concretó una audiencia clave en el Vaticano con el cardenal Michael Czerny, titular del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

El dato central del encuentro consistió en la entrega formal de los balances de gestión y del documento digital denominado "Museo de la Corrupción", un informe que recopila auditorías, presuntos sobreprecios y denuncias judiciales impulsadas por la administración de Javier Milei sobre los programas de asistencia social de la gestión anterior, con foco en el ex programa Potenciar Trabajo.

Ejes del encuentro con el Dicasterio y la agenda humanitaria

Durante la reunión de trabajo, la funcionaria argentina repasó las líneas de acción de su cartera en materia de educación, empleo y niñez.

A su vez, los representantes de la Santa Sede detallaron el funcionamiento de sus programas globales de ecología, redes eclesiales y esquemas de ayuda humanitaria en zonas vulnerables.

La actividad oficial de la ministra en Roma continuó con un encuentro junto a Josef D. Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta.

Ambas autoridades exploraron la viabilidad de implementar proyectos conjuntos de asistencia comunitaria y programas específicos de capacitación laboral en territorio argentino, aprovechando la infraestructura médica y social con la que cuenta la organización religiosa internacional.

Cooperación técnica y educativa con el gobierno italiano

Con el propósito de evaluar reformas aplicables al sistema de formación flexible y terminalidad educativa de adultos en la Argentina, Pettovello recorrió las instalaciones del ITS Academy Digital Lazio, una entidad de educación superior tecnológica de Italia especializada en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Asimismo, la ministra mantuvo una mesa de diálogo con su par de Educación y Mérito italiano, Giuseppe Valditara, con quien visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos (CPIA).

Las actividades técnicas apuntan a asimilar los esquemas europeos de reinserción pedagógica dentro del organigrama de Capital Humano.



La gira institucional por Europa concluirá en las próximas horas, cuando la funcionaria sea recibida en una audiencia formal por el papa León XIV.