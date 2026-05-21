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Jueves, 21 de mayo de 2026

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INVESTIGACIÓN

La Justicia amplió la imputación contra el dueño de Sur Finanzas: la nueva acusación al empresario cercano a Tapia

El pedido fue realizado por la fiscal Cecilia Incardona sobre Claudio "Chiqui" Tapia, quien también quedó acusado por presunta administración fraudulento.

La Justicia amplió la imputación sobre el dueño de Sur Finanzas Ariel Vallejo, cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia.  

Por pedido de la fiscal Cecilia Incardona, Vallejo quedó también imputado por presunta administración fraudulenta como partícipe necesario.

A esta acusación, hay que sumarle las imputaciones por lavado de activos agravado y asociación ilícita, maniobra financieras vinculas al Club Atlético Banfield.

Cuándo declara Ariel Vallejo

De este modo, Vallejo y su madre Graciela Beatriz Vallejo deberán declarar ante la Justicia el próximo 26 de mayo. 

 El dictamen sostiene que Vallejo aportó al vaciamiento de Banfiel al aportar la estructura para concretar las maniobras investigadas con las firmas Sur Finanzas y Roma Inversiones S.A.

La Justicia cree que el financista no actuó de forma secundaria, sino que tuvo un papel preponderante en la realización de la maniobra.

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