La Justicia dejó firme el procesamiento de Julio De Vido por presunto enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, por presunto enriquecimiento ilícito entre el 2003 y el 2017, lo que allanó el camino para que la causa avance a la etapa de juicio oral y público.

La misma suerte corrieron otros dos acusados, señalados como supuestos testaferros: Juan Manuel Sebastián Pérez y Susy Inés Bello Knoll.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

Los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala IV, desestimaron el recurso de queja de la defensa al argumentar que el procesamiento "no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal".

En la instancia anterior, la Cámara Federal porteña había confirmado los procesamientos ordenados a partir de la investigación promovida por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli.

Según esa pesquisa, el matrimonio experimentó un incremento económico "apreciado e injustificado" mientras ocupaban cargos públicos y durante los dos años siguientes a que el ex ministro dejara el Congreso de la Nación, en el que ejerció como diputado.

Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli.

De Vido, con prisión domiciliaria

De Vido recibió a principios de mayo último el beneficio de la prisión domiciliaria. Fue trasladado desde el penal de Ezeiza hacia su quinta ubicada en Zárate tras haber permanecido en la cárcel en cumplimiento de la pena que recibió por la causa de la tragedia de Once.

La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, quienes consideraron que el estado de salud del ex funcionario, de 76 años, es incompatible con el alojamiento en un establecimiento penitenciario.