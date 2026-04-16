La Justicia investiga transferencias que recibió Adorni de la productora de Grandío durante casi un año

La Justicia analiza la vinculación entre Manuel Adorni y su amigo Marcelo Grandío, el contratista de la TV Pública que habría financiado el viaje del jefe de Gabinete y su familia a Punta del Este.

Entre la información que analiza el juzgado de Ariel Lijo se encuentran diez transferencias bancaria que fueron realizadas desde la productora de Grandio a Adorni entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023.

Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia en la causa en la que interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Los pagos a Adorni finalizaron cuando asumió como secretario de Comunicación pero cuatro meses después Grandio comenzó a ser proveedor del estado nacional.

En abril de 2024, la productora de Grandío "Imhouse" firmó el primero de los seis contratos que tuvo con la TV Pública y con Radio nacional. Uno de esos contratos se analizaba si se había efectivizado. El primero de ellos fue con Radio Nacional.

Tanto la TV Pública como Radio Nacional dependen de la secretaría de Comunicaciones que entonces estaba a cargo de Adorni.