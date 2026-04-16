Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 16 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

La Justicia investiga transferencias que recibió Adorni de la productora de Grandío durante casi un año

Se trata de diez transferencias que se hicieron entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023, antes de la asunción del actual funcionario del Gobierno.

La Justicia analiza la vinculación entre Manuel Adorni y su amigo Marcelo Grandío, el contratista de la TV Pública que habría financiado el viaje del jefe de Gabinete y su familia a Punta del Este.

Entre la información que analiza el juzgado de Ariel Lijo se encuentran diez transferencias bancaria que fueron realizadas desde la productora de Grandio a Adorni entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023.

Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia en la causa en la que interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Los pagos a Adorni finalizaron cuando asumió como secretario de Comunicación pero cuatro meses después Grandio comenzó a ser proveedor del estado nacional.

En abril de 2024, la productora de Grandío "Imhouse" firmó el primero de los seis contratos que tuvo con la TV Pública y con Radio nacional. Uno de esos contratos se analizaba si se había efectivizado. El primero de ellos fue con Radio Nacional.

Tanto la TV Pública como Radio Nacional dependen de la secretaría de Comunicaciones que entonces estaba a cargo de Adorni.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Bieberchella: Justin Bieber hizo explotar Coachella 2026 y los streams en Spotify
Noticias

Bieberchella: Justin Bieber hizo explotar Coachella 2026 y los streams en Spotify

Últimas noticias de Manuel Adorni