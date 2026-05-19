La Matanza entregó más de un millón de libros y manuales para estudiantes y reforzó su apuesta a la educación pública

En un contexto marcado por el ajuste y los recortes impulsados por el Gobierno nacional, el Municipio de La Matanza volvió a llevar adelante una de sus políticas educativas más emblemáticas: la entrega de más de un millón de libros, manuales y kits de útiles escolares destinados a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario del distrito.

La iniciativa, denominada "A la escuela mejor con libros", alcanza a más de 500 mil alumnas y alumnos y busca acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, además de fortalecer el acceso a una educación pública de calidad. El programa, impulsado por el intendente Fernando Espinoza, representa un importante esfuerzo fiscal por parte del Municipio.

"Cada libro que entregamos representa miles de oportunidades para todas las chicas y chicos", expresó Fernando Espinoza durante una visita a la Escuela Primaria N°21 de Lomas del Mirador, institución que el próximo año celebrará su centenario. Allí estuvo acompañado por la secretaria de Educación local, Silvina Gvirtz, y compartió una jornada con docentes, directivos y estudiantes.

"La inversión en educación no debe recortarse. Para nosotros, el ajuste que está haciendo el Gobierno nacional no puede llegar a las alumnas y alumnos de La Matanza", sostuvo el jefe comunal. En ese sentido, remarcó que la continuidad del programa fue posible gracias a una decisión política del Municipio: "Este año fue especialmente difícil poder concretarla, pero estamos muy felices de haberlo logrado para todas las chicas y chicos".

La Matanza fue reconocida por la UNESCO como Ciudad del Aprendizaje, una distinción internacional que destaca el modelo educativo que impulsa el distrito, con eje en la innovación, la tecnología y el acompañamiento permanente a estudiantes, docentes y familias.

Por su parte, la directora de la Escuela Primaria N°21, Sandra Gervasi, valoró el impacto que tiene la entrega de manuales en la comunidad educativa. "Las familias siempre esperan la entrega de libros. Desde la escuela les damos el valor que tienen y no los naturalizamos, porque sabemos que no todos los municipios entregan libros, pero el Municipio de La Matanza es pionero en esta política", señaló.

En el cierre de la actividad, Fernando Espinoza reafirmó la importancia de sostener la inversión educativa pese al contexto económico. "Nosotros creemos en la inversión en educación porque representa el futuro del país. La Argentina sale adelante con el horizonte puesto en el conocimiento, con más educación y más generación de empleo para todas las argentinas y argentinos", concluyó.