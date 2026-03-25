La PSA allanó la empresa de vuelos privados que llevó a Manuel Adorni a Punta del Este

Durante la tarde de este miércoles, por orden del juez federal Ariel Lijo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante un operativo en la sede de la empresa de aviación privada Alpha Centauri S.A., la firma que realizó el traslado del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hacia Punta del Este. El procedimiento judicial busca recabar presupuestos, contratos y registros de clientes para determinar cómo se gestó y quién pagó el vuelo que realizó el funcionario junto a su familia.

En simultáneo, la Justicia libró una orden directa a la Oficina Nacional de Contrataciones para que informe sobre todos los vínculos comerciales y contratos registrados con el periodista Marcelo Grandío y la empresa IMHOUSE S.A. La medida exige la entrega inmediata de copias de los expedientes administrativos y las resoluciones vinculadas a estas contrataciones.

Por su parte, se solicitó a la Televisión Pública un detalle pormenorizado de los programas o servicios que registre con la mencionada productora. El requerimiento judicial especifica que se deben informar los tipos de vínculo contractual, los montos abonados y las prestaciones realizadas por el periodista en los medios públicos.

Este escenario judicial se da en paralelo a la reciente información sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, quien sumó un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, a su declaración de bienes. Según registros oficiales, Adorni adquirió esta nueva propiedad sin desprenderse de su vivienda anterior en Parque Chacabuco ni de otros activos en La Plata.

Ante las consultas, el funcionario afirmó en conferencia de prensa que su patrimonio fue construido durante sus 25 años en el sector privado y que se encuentra a disposición de los organismos de control. Respecto a los viajes personales y las contrataciones, Adorni sostuvo que "todo está declarado" y que brindará la información necesaria ante la Justicia para no interferir en las investigaciones en curso.