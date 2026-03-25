Marcela Pagano arremetió contra Manuel Adorni: "Fuiste ñoqui por dos años"

La diputada nacional por el bloque Coherencia Marcela Pagano cargó este miércoles contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al que acusó de haber sido "ñoqui por dos años" durante el gobierno de Mauricio Macri.

La legisladora, que ingresó en 2023 por La Libertad Avanza, también afirmó que el actual ministro fue despedido por el macrismo por "irregularidades" en una licitación.

Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa este miércoles en Casa Rosada.

"Responderás Manuel Adorni en tu guionada conferencia por qué decís que venís del sector privado si fuiste ñoqui por dos años en el Ministerio de Cultura de la Nación en la dirección de infraestructura (2017 y 2018) con tu amigo (Eduardo Daniel) Testagrossa?", expresó Pagano en un mensaje publicado en su cuenta en X, previo a la exposición del jefe de Gabinete en Casa Rosada en la que se defendió de la polémica por sus viajes.

En su publicación, Pagano agregó en referencia al ex vocero: "Contestarás que pasó con la licitación que manejaste con tu amigo y que los terminó eyectando por irregularidades el propio macrismo?".

Pagano a Adorni: "Parece que la motosierra se te quedó sin nafta"

Luego, la diputada nacional cuestionó al jefe de Gabinete por designar a Testagrossa en la gestión libertaria. "Se ve que esto del curro de meter gente en el Estado te gustó y lo volviste a nombrar a tu amigo como Director, ese mismo que rajaron por quedarse con algunos vueltos... Parece que la motosierra se te quedó sin nafta!", sentenció.

Responderás @madorni en tu guionada conferencia por qué decís que venis del sector privado si fuiste ñoqui por 2 años en el Ministerio de Cultura de la Nación en la dirección de infraestructura (2017 y 2018) con tu amigo Testagrossa? Contestarás que pasó con la licitación que... pic.twitter.com/hk9CndHLH3 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 25, 2026

En el tuit, Pagano adjuntó la publicación oficial de la designación en abril de 2025 de Testagrossa como director General de Infraestructura, Patrimonio y Servicios Generales dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. También un video de Adorni en el que aseguraba venir del sector privado y se definía como alguien "nuevo" en la política.



