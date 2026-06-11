Más de 400 convenios colectivos de trabajo deberán ser renegociados

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, convocó a empresarios y sindicalistas a que renegocien más de 400 convenios colectivos de trabajo que están vencidos con la entrada en vigencia de la reforma laboral.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que, dio inicio al procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes", indicaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello a través de un comunicado.

La medida alcanza a 446 convenios colectivos de trabajo que debido a la finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre los gremios y los empresarios.

El Ministerio subrayó que "la convocatoria se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva ley de modernización laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector".

Qué es la ultraactividad

La ultraactividad era el principio que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

Con la nueva normativa, se respeta la ultraactividad para las denominadas "cláusulas normativas" que son las que definen condiciones de trabajo mientras que las cláusulas "obligacionales" (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio.

Con la convocatoria efectuada por el Gobierno, serán los empresarios y sindicalistas los que tendrán que reunirse, mientras que la Secretaría de Trabajo que lidera Julio Cordero relevará en los próximos meses los avances de esas conversaciones y, en última instancia, homologará esos entendimientos.