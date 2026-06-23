Más recorte: el Gobierno de Javier Milei abrió los retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno de Javier Milei dispuso la apertura de un programa de retiro voluntario destinado de forma exclusiva al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Lo hizo a través de la resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

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La convocatoria está dirigida a los agentes públicos que gocen del régimen de estabilidad laboral contemplado en el artículo 8° de la ley N° 25.164, denominada Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

La implementación operativa del nuevo esquema quedó delegada en la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que será la encargada de administrar los formularios de adhesión obligatorios, entre otras funciones tendientes a canalizar los datos correspondientes para los trabajadores que opten por desvincularse de la institución.

El reglamento del plan de retiro estipula que toda acta de desvinculación formalizada bajo esta modalidad deberá ser remitida de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público.

Esa dependencia pertenece a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

También tendrá que ser girada a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Cuáles son las funciones a la APN





La APN funciona como un ente autónomo regulado por la ley N° 22.351, abocado a la preservación y resguardo de las reservas y monumentos naturales del país.

Diseña e implementa estrategias para proteger la biodiversidad nativa y evitar la extinción de especies amenazadas, como el yaguareté o el huemul.

Además, coordina el cuerpo de guardaparques que custodian el territorio para evitar la caza furtiva, la tala ilegal y la pesca no autorizada.

Asimismo, administra el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dentro de su jurisdicción, clave para combatir incendios forestales.