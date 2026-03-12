Mayra Mendoza recorrió Expoagro y destacó el rol del campo en la producción argentina

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, recorrió este jueves la muestra Expoagro 2026, que se realiza entre el 10 y el 13 de marzo en el predio ferial y el autódromo de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Durante la visita estuvo acompañada por el exministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y destacó el rol del sector agropecuario dentro de la economía argentina.

Expoagro es una de las principales exposiciones agroindustriales del país, que reúne cada año a empresas, productores y dirigentes del sector para presentar maquinaria, tecnología e innovaciones vinculadas a la producción agropecuaria.

"Este sector es uno de los más importantes de nuestra producción, como provincia de Buenos Aires y también como país. Hay que contar con una mirada integral del aporte que todos los sectores debemos hacer para poder tener lo que necesita nuestro país, donde existe un fuerte complemento entre el campo y la industria", sostuvo Mendoza durante la recorrida.

En esa línea, agregó que "Argentina tiene que apostar a tener mayor producción, a darle valor agregado, a generar trabajo y a recuperar la capacidad productiva", y remarcó la importancia de consolidar un modelo de desarrollo que articule al sector agropecuario con la industria.

Durante su visita también se refirió a las críticas realizadas por el presidente Javier Milei hacia sectores industriales durante el evento Argentina Week, en Estados Unidos. "Teniendo la responsabilidad de gobernar y sabiendo que la vida de los argentinos está siendo cada vez más difícil, no me parecen apropiadas", expresó la legisladora bonaerense.

En ese marco, Mendoza sostuvo que "el desempleo está creciendo y la realidad se impone", y explicó que su presencia en la muestra también tuvo como objetivo conocer más de cerca la situación del sector agropecuario, al que consideró clave para la economía de la provincia de Buenos Aires.

Además, reivindicó la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y planteó que la economía debe combinar el orden fiscal con la inclusión social. "Tenemos una concepción respecto a que los números tienen que cerrar pero con la gente adentro. No puede haber una concentración de la riqueza en manos de unos pocos, sino una redistribución que permita que todos tengan mejores condiciones de vida", afirmó.

Por otra parte, al ser consultada sobre el viaje a Estados Unidos de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial, Mendoza cuestionó la situación. "No me parece bien. Es grave y más por parte de funcionarios que además se jactan de no tener gastos extras sabiendo lo que está viviendo el país", señaló, aunque consideró que existen otros problemas de mayor impacto social, como la situación de las pymes, los jubilados, las universidades y las políticas de discapacidad.