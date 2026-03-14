Milei cargó contra "los nacionalistas de pacotilla que en nombre de la industria nacional esconden la corrupción de los políticos"

El presidente Javier Milei publicó este sábado un duro mensaje en sus redes sociales en el que arremetió contra "demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos".

El líder de La Libertad Avanza lo expresó en una publicación en la que además difundió un video de un usuario de X que grabó a un robot haciendo un café.

El mensaje de Javier Milei

En una publicación titulada "Alerta Abasto Shopping", el Presidente resaltó la llegada de tecnología autónoma a un centro comercial y sostuvo que "hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso".

En este punto, consideró que "los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo".

Luego, recalcó que "el progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio" y "ese ahorro permite destinar recursos a sectores más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga".

Destacó que los resultados son "mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros".

No obstante, Milei advirtió que se debe tener "cuidado con demagogos y nacionalistas de pacotilla que en nombre de defender el empleo y la industria nacional intentan esconder la corrupción de los políticos dando protección a empresaUrios ladrones y prebendarios. Cuyo resultado es menores salarios, mayores precios, menor consumo y oferta limitada de productos".

"Obviamente esto también aumenta la pobreza. Evidencia: 100 años de historia ARG", sentenció el jefe de Estado.