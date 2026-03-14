Javier Milei arrancó con su actividad oficial en España: se reunió con Santiago Abascal

El presidente Javier Milei inició este sábado su actividad oficial en Madrid, España, con una reunión con Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha. Se trata del dirigente político español más cercano al referente de La Libertad Avanza.

Como ocurrió en su anterior paso por la capital española, el diputado fue la primera visita que ingresó al hotel Hyatt Regency Hesperia cerca de las 10 (6 hora argentina), una reunión que se extendió por una hora.

Abascal interrumpió la campaña electoral para visitar a Milei. El dirigente estuvo en los últimos días en la comunidad de Castilla y León, que elige este domingo sus autoridades.

Cómo continúa la agenda de Javier Milei en España

La segunda actividad de Milei en el día es otra reunión con un amigo. Se trata del economista Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes contemporáneos de la Escuela Austríaca que es considerado un "maestro" por el líder de LLA.

En tanto por la noche el presidente argentino tendrá el evento central de su visita: su participación en el Foro Económico de Madrid, un evento privado de ultraliberal, cuyo público son economistas, emprendedores, traders y expertos en criptomonedas.

Javier Milei expondrá desde las 20.15 (16.15 de la Argentina) y se estima que como ocurrió el año pasado, unas 10.000 personas asistan al Palacio de Vistalegre para escucharlo.

Además, en el escenario, le entregarán el premio Ludwing von Mises, inspirado en uno de los padres de la Escuela Austríaca de Economía.

El Foro comenzó por la mañana con una exposición sobre "Constitución libertaria" y después habrá un debate sobre "La Argentina de Milei" que contará con la presencia del economista Juan Ramón Rallo, amigo del Presidente.









