Javier Milei partió rumbo a España: ¿Cómo será su agenda?

Después de la reciente gira por Estados Unidos y Chile, el presidente Javier Milei partió nuevamente anoche hacia el exterior, esta vez con destino a Europa, donde lo espera una agenda vinculada a la derecha española.

Despegó en el avión ARG01 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Crónica.

Tras afianzar el alineamiento con su par del norte, Donald Trump, y dar inicio a una estrecha relación bilateral con el nuevo socio del otro lado de la cordillera, José Antonio Kast, flamante presidente de Chile, Milei se dedicará a profundizar los lazos ya anudados con la dirigencia afín a su gobierno en España.

Llegará a Madrid hoy a las 13.30 (hora argentina). Este día no hay compromisos informados por Presidencia. Mañana, desde temprano, será una jornada muy cargada para el Presidente, quien regresará al país el domingo por la mañana, a las 9.30 (hora argentina).

Mañana a las 10 de la mañana en Madrid, las 6 de la Argentina, Milei volverá a reunirse con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido de ultraderecha Vox.

El dirigente opositor al Partido Socialista que encabeza el presidente de España, Pedro Sánchez, iba a encontrarse con Milei en la asunción del chileno Kast el último miércoles, pero finalmente el madrileño pegó el faltazo. Lo mismo ocurrió con otra dirigente europea afín a La Libertad Avanza, la premier italiana Giorgia Meloni.

Javier Milei, Karina Milei y Santiago Abascal de VOX en Madrid.

Milei tendrá otra reunión, ya que volverá a encontrarse con el economista que suele citar en sus discursos, Jesús Huerta de Soto.

"El profesor es un coloso de las ideas de la libertad y, como digo siempre, junto a nuestro máximo prócer de la libertad, el profesor Alberto Benegas Lynch (hijo), son mis mentores intelectuales", dijo el mandatario argentino sobre Huerta de Soto, cuando lo condecoró en la Casa Rosada con la Orden de Mayo.

Posteriormente, Milei hablará desde España a las 20.15 (hora local), 16.15 (hora argentina). La disertación del mandatario nacional será en el marco del Madrid Economic Forum 2026.

La agenda concluirá con el evento de las 17.15 (hora argentina), 21.15 (hora española), con la entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.



