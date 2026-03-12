Javier Milei viaja esta noche a España y se reúne con Santiago Abascal de Vox

Después de la gira por Estados Unidos y Chile, el presidente de la Nación, Javier Milei, regresó a la ciudad de Buenos Aires, donde esta tarde recibirá la inflación de febrero del INDEC. A las 23, volverá a partir hacia el exterior, esta vez con destino Europa, donde lo espera una agenda vinculada a la derecha española.

Viaja en el avión ARG01 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Crónica.

Tras afianzar el alineamiento con su par del norte, Donald Trump, y dar inicio a una estrecha relación bilateral con el nuevo socio del otro lado de la Cordillera, José Antonio Kast, flamante presidente de Chile, Milei se dedicará a profundizar los lazos ya anudados con la dirigencia afín a su gobierno en España.

Llegará a Madrid a las 13:30 (hora argentina) del viernes. Ese día, no hay compromisos informados por Presidencia. El sábado, desde temprano, será la jornada más cargada para el Presidente, quien regresará al país el domingo por la mañana, a las 9.30 (hora argentina).

Javier Milei se reúne con Santiago Abascal de VOX

A las 10 de la mañana en Madrid, las 6 de la Argentina, Javier Milei volverá a reunirse con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido de ultraderecha Vox.

El opositor al Partido Socialista que encabeza el presidente de España, Pedro Sánchez, iba a encontrarse con Milei en la asunción del chileno Kast el último miércoles, pero finalmente el madrileño pegó el faltazo. Lo mismo ocurrió con otra dirigente europea afín a La Libertad Avanza, la premier italiana Giorgia Meloni.

Javier Milei vuelve a España y se reúne este sábado con Santiago Abascal de VOX.

Milei tiene otra reunión el sábado por la mañana, cuando volverá a encontrarse con el economista que suele citar en sus discursos, Jesús Huerta de Soto.

"El profesor es un coloso de las ideas de la libertad y, como digo siempre, junto a nuestro máximo prócer de la libertad, el profesor Alberto Benegas Lynch (hijo), son mis mentores intelectuales", dijo Milei sobre Huerta de Soto cuando lo condecoró en la Casa Rosada con la Orden de Mayo.

A qué hora habla Milei en el Foro Económico de Madrid

Milei hablará desde España a las 20.15 (hora local), 16.15 (hora argentina). La disertación del mandatario nacional será en el marco del Madrid Economic Forum 2026.

La agenda concluirá con el evento de las 17:15 (hora argentina) con la entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.