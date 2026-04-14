Milei y Kicillof mano a mano y Adorni con peor imagen que Cristina

Dos encuestas de marzo 2026 dan cuenta del momento político que atraviesa el Gobierno nacional. Los estudios, realizados por Giacobbe y Asociados y por D'Alessio IROL-Berensztein, coinciden en un diagnóstico: la imagen del oficialismo está en baja y el escándalo en torno a Manuel Adorni dejó una marca difícil de borrar.

El informe de Giacobbe y Asociados -realizado entre el 26 y el 31 de marzo sobre 2.500 casos a nivel nacional, con un margen de error del 2%- ubica a Javier Milei con un 36,1% de imagen positiva y un 55,6% de imagen negativa. Apenas detrás aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con 34,8% positiva y 50,8% negativa: una diferencia de apenas 1,3 puntos entre el presidente y su principal adversario político del otro lado del mostrador.

El dato más llamativo de ese mismo relevamiento es la imagen de Adorni: solo el 21,2% lo evalúa positivamente, mientras que el 64,5% lo hace de forma negativa. En comparación, Cristina Fernández de Kirchner -con toda la carga política y judicial que arrastra- obtiene un 26,8% de imagen positiva. Dicho de otro modo: el exjefe de Gabinete tiene peor imagen que la expresidenta.

El escándalo que golpeó a Adorni

La encuesta de Giacobbe también midió qué fue lo que más molestó de las revelaciones sobre el funcionario. El 39,3% señaló el uso de los recursos públicos como el aspecto más irritante, seguido por el 33,9% que apuntó a la contradicción política -en referencia a que alguien del espacio anticorrupción quedó envuelto en denuncias de ese tipo-. Solo el 7,8% dijo que el episodio no le molestó.

El cruce con la imagen de Milei es revelador: entre quienes tienen una opinión negativa del presidente, el 59,8% eligió el uso de los recursos públicos como lo más cuestionable. Entre quienes lo valoran positivamente, en cambio, el 42,6% apuntó a la cobertura mediática del caso.

El ranking que incomoda al Gobierno

El segundo estudio, elaborado por D'Alessio IROL-Berensztein sobre 800 casos relevados entre el 27 y el 31 de marzo, mide exclusivamente a figuras del oficialismo y arroja otra foto incómoda. En la tabla general ordenada por imagen positiva, el primero no es Milei sino el exjefe de Gabinete Guillermo Francos -a quien el propio presidente desplazó del cargo- con el 44%. El mandatario recién aparece cuarto, con el 38%, detrás de Patricia Bullrich (42%) y Diego Santilli (39%).

En ese ranking, Adorni vuelve a ocupar el último lugar con apenas el 16% de imagen positiva. Y el dato se repite incluso entre el electorado propio: entre los votantes de La Libertad Avanza, el exjefe de Gabinete también cierra la tabla con el 37%, muy lejos del primer puesto que en ese segmento ocupa Bullrich con el 86%.

La economía, el otro factor

Más allá de los escándalos, el trabajo de D'Alessio IROL-Berensztein registra una caída en las percepciones económicas. El 64% de los encuestados considera que la situación económica actual está peor que el año pasado, mientras que solo el 41% cree que la economía estará mejor dentro de un año. En cuanto a la situación personal, el 67% dice estar en peor posición que hace doce meses -el valor más alto desde agosto de 2024.

La percepción global sobre la gestión de Milei, según el mismo relevamiento, llegó a su mínimo histórico: el 57% la evalúa negativamente y solo el 41% continúa apoyando al equipo libertario.