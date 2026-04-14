Milei y Kicillof mano a mano y Adorni con peor imagen que Cristina
En el trabajo de Giacobbe y Asociados, el presidente y el gobernador están muy cerca. En el de D'Alessio IROL, Adorni es el funcionario peor visto incluso entre los propios libertarios.
Dos encuestas de marzo 2026 dan cuenta del momento político que atraviesa el Gobierno nacional. Los estudios, realizados por Giacobbe y Asociados y por D'Alessio IROL-Berensztein, coinciden en un diagnóstico: la imagen del oficialismo está en baja y el escándalo en torno a Manuel Adorni dejó una marca difícil de borrar.
El informe de Giacobbe y Asociados -realizado entre el 26 y el 31 de marzo sobre 2.500 casos a nivel nacional, con un margen de error del 2%- ubica a Javier Milei con un 36,1% de imagen positiva y un 55,6% de imagen negativa. Apenas detrás aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con 34,8% positiva y 50,8% negativa: una diferencia de apenas 1,3 puntos entre el presidente y su principal adversario político del otro lado del mostrador.
El dato más llamativo de ese mismo relevamiento es la imagen de Adorni: solo el 21,2% lo evalúa positivamente, mientras que el 64,5% lo hace de forma negativa. En comparación, Cristina Fernández de Kirchner -con toda la carga política y judicial que arrastra- obtiene un 26,8% de imagen positiva. Dicho de otro modo: el exjefe de Gabinete tiene peor imagen que la expresidenta.
El escándalo que golpeó a Adorni
La encuesta de Giacobbe también midió qué fue lo que más molestó de las revelaciones sobre el funcionario. El 39,3% señaló el uso de los recursos públicos como el aspecto más irritante, seguido por el 33,9% que apuntó a la contradicción política -en referencia a que alguien del espacio anticorrupción quedó envuelto en denuncias de ese tipo-. Solo el 7,8% dijo que el episodio no le molestó.
El cruce con la imagen de Milei es revelador: entre quienes tienen una opinión negativa del presidente, el 59,8% eligió el uso de los recursos públicos como lo más cuestionable. Entre quienes lo valoran positivamente, en cambio, el 42,6% apuntó a la cobertura mediática del caso.
El ranking que incomoda al Gobierno
El segundo estudio, elaborado por D'Alessio IROL-Berensztein sobre 800 casos relevados entre el 27 y el 31 de marzo, mide exclusivamente a figuras del oficialismo y arroja otra foto incómoda. En la tabla general ordenada por imagen positiva, el primero no es Milei sino el exjefe de Gabinete Guillermo Francos -a quien el propio presidente desplazó del cargo- con el 44%. El mandatario recién aparece cuarto, con el 38%, detrás de Patricia Bullrich (42%) y Diego Santilli (39%).
En ese ranking, Adorni vuelve a ocupar el último lugar con apenas el 16% de imagen positiva. Y el dato se repite incluso entre el electorado propio: entre los votantes de La Libertad Avanza, el exjefe de Gabinete también cierra la tabla con el 37%, muy lejos del primer puesto que en ese segmento ocupa Bullrich con el 86%.
La economía, el otro factor
Más allá de los escándalos, el trabajo de D'Alessio IROL-Berensztein registra una caída en las percepciones económicas. El 64% de los encuestados considera que la situación económica actual está peor que el año pasado, mientras que solo el 41% cree que la economía estará mejor dentro de un año. En cuanto a la situación personal, el 67% dice estar en peor posición que hace doce meses -el valor más alto desde agosto de 2024.
La percepción global sobre la gestión de Milei, según el mismo relevamiento, llegó a su mínimo histórico: el 57% la evalúa negativamente y solo el 41% continúa apoyando al equipo libertario.