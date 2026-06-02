Nardini inauguró cinco nuevas cuadras que mejoran la conexión entre Grand Bourg y Tierras Altas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró cinco nuevas cuadras de pavimento en el barrio Rodríguez, una obra que mejora la conectividad entre las ciudades de Grand Bourg y Tierras Altas y responde a un reclamo histórico de los vecinos. La actividad contó con la participación de la secretaria general del municipio, Noe Correa, y vecinos de la zona, con quienes recorrió los trabajos realizados.

Las calles intervenidas fueron 9 de Marzo entre Fray Luis Bolaños y América, América entre 9 de Marzo y El Callao, y Coronel Bogado entre Fray Luis Bolaños y América. En total, se ejecutaron 3.188,71 metros cuadrados de calzada de hormigón simple. La zona ya había sido beneficiada previamente con obras hidráulicas, una intervención clave que permitió avanzar con esta nueva etapa de pavimentación.

La obra complementa los trabajos realizados recientemente sobre la calle Fray Luis Bolaños y fortalece la red vial del sector, generando una vía de circulación continua y más segura para quienes transitan diariamente por el barrio. Durante la inauguración, Nardini recordó que la primera etapa de esa obra se había inaugurado en medio de una fuerte tormenta, situación que permitió observar el impacto positivo de las mejoras hidráulicas y del nuevo pavimento.

"Cuando inauguramos la primera etapa de Bolaños nos tocó hacerlo bajo una lluvia torrencial, y eso nos permitió mostrar el antes y el después de lo que genera un pavimento de hormigón con hidráulica. Hoy, con esta segunda etapa, favorecemos la accesibilidad y mejoramos la calidad de vida de los vecinos", expresó el jefe comunal.

Los trabajos fueron ejecutados por la Subsecretaría de Servicios Públicos con mano de obra municipal y materiales producidos en la Planta Hormigonera local. En ese marco, Nardini destacó que la continuidad de este tipo de obras es posible gracias a la administración de los recursos municipales. "Más allá de lo difícil en lo económico y social, elegimos el camino de cuidar los fondos y sostener el equilibrio fiscal. Malvinas lo mantiene hace diez años y eso nos permite seguir adelante con la obra pública", señaló.

Además de mejorar la circulación diaria entre Grand Bourg y Tierras Altas, el nuevo pavimento contribuye a reducir riesgos de anegamientos, brinda mayor seguridad vial y genera un impacto positivo en el valor de las propiedades de la zona. "Hoy estamos solucionando una obra de conectividad esperada durante tantos años. Eso muestra que el municipio escucha, evalúa prioridades y avanza en base a las problemáticas de los vecinos", concluyó Nardini.