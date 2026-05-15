Pilotos argentinos completaron los primeros vuelos en cazas F-16 en Estados Unidos

Personal militar de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) superó una instancia clave en el proceso de capacitación técnica y operativa para la utilización del sistema de armas de los aviones de caza F-16, en el marco del Programa internacional "Peace Cóndor".

Los pilotos completaron la fase denominada "vuelo solo", una práctica que consiste en la conducción autónoma de la aeronave por parte del alumno, prescindiendo de la presencia o intervención directa de un instructor de vuelo dentro de la cabina de mando.

La ejecución exitosa de esta etapa certifica la idoneidad y el dominio técnico de los pilotos sobre las plataformas aéreas de combate.

Las actividades de instrucción se centralizan en la ciudad de Tucson, estado de Arizona, sede del principal complejo de formación especializado en estas unidades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Los pilotos argentinos superaron una instancia clave en el perfeccionamiento de sus habilidades.

El programa de adiestramiento contempla la transferencia de conocimientos bajo instrucciones idénticas a las aplicadas a los efectivos del país norteamericano. El plan de estudios abarca procedimientos de navegación táctica, el empleo avanzado de sensores radioeléctricos, y la gestión integrada de los sistemas electrónicos de combate de la aeronave.

La estrategia de la Fuerza Aérea Argentina se orienta a lograr la autonomía doctrinal y pedagógica a mediano plazo. De esta forma, el organismo busca establecer sus propios mecanismos internos de formación y calificación para las tripulaciones del sistema F-16.

Para consolidar esta meta, el Estado argentino cuenta con la asistencia y los servicios de asesoramiento de la firma especializada Top Aces. El proyecto contempla replicar en territorio nacional la matriz de entrenamiento y estandarización de procesos utilizada por las fuerzas de los Estados Unidos.

En febrero de este año, el Gobierno de los Estados Unidos adjudicó una partida presupuestaria superior a los 33 millones de dólares a la mencionada compañía. La asignación se canalizó mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés) y se destina a la instrucción de los futuros docentes aeronáuticos argentinos.

El plan de reequipamiento y capacitación registra antecedentes continuos, como las fases de instrucción para el personal mecánico y de ingeniería iniciadas en Arizona durante el periodo 2025.

Asimismo, se constataron progresos en las instalaciones del Área Material Río Cuarto, dependiente de la FAA, donde se ejecutan los vuelos de verificación con las primeras unidades F-16AM/BM adquiridas a Dinamarca.

El estado del proyecto fue detallado por el titular de la Fuerza Aérea Argentina, el Brigadier General Gustavo Valverde, en el contexto de la ceremonia oficial por el 44° aniversario del Bautismo de Fuego de la institución.

El jefe militar precisó el cronograma pautado para la inserción definitiva de las aeronaves. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, se proyecta que para mediados de 2027 la institución dispondrá de su primera dotación de aviadores completamente habilitados para operar el modelo Fighting Falcon.

"El gran desafío es operar estos sistemas", explicó Valverde al referirse a las exigencias operativas y de mantenimiento que demanda la plataforma.