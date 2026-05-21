Polémica en San Isidro: denuncian que el Municipio pasó de superávit a déficit y cerró la Casa de la Juventud

En San Isidro parece ser que los números no dan y ni se dan, según revelaron desde el Consejo Deliberante. El cual fue escenario de un álgido debate y un tenso cruce de impresiones y requerimientos de argumentos por un presupuesto cada vez más alto, que desencadenó el abrupto pasaje de un superávit a un déficit en las cuentas municipales, aseguraron desde el recinto legislativo.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo Municipal, encabezado por el Intendente Ramón Lanús cerró la Casa de la Juventud, en la que se dictaban talleres terciarios por considerarse un gasto imposible de afrontar, mientras las tasas municipales se multiplicaron.

El reclamo de los concejales opositores radica en la falta de rendición cuentas. Uno de ellos, Walter Pérez reflejó que "no nos dieron acceso a los números completos, sino lo mínimo que permite la ley y es insuficiente".

No obstante, en esa escueta presentación oficial, advirtieron que "hubo un incremento de tasas por encima de la inflación, y un déficit de 6.300 millones, y un superávit de 41.000 millones 2024 al 2025, y este año se esfumó", afirmó Pérez. Al mismo tiempo, el edil reveló que "se incrementó el gasto, y se paso de un presupuesto de 280.000 millones, a 330.000 millones".

La suba presupuestaria, explicaron desde el ala opositora del HCD de San Isidro, se advierte en el aumento de un 41 % a 32 % en gastos del personal, cuyos funcionarios "cobran 12 millones de pesos mensuales", manifestó Pérez.

A su vez, el concejal vinculó el incremento "en contrataciones no especificadas, en 6.000 millones de pesos en publicidad, sobreprecios en compra de patrulleros y motocicletas, y se gasto en 5.200 millones en sistemas informáticos que no se saben para que son".

Por si fuera poco, hay más egreso de recursos que generan ciertos cuestionamientos, como: "Mal gastos en infraestructura. Por ejemplo, compraron por 3800 millones de pesos en fibra óptica para una red que pasa por el mismo lugar que tenemos nosotros instalada desde 2022. Pero no es solo eso, compraron 1783 cámaras, cuando dijeron que eran 2100 por 4.800 millones, y no sirven para la vía pública sino más para shopping, porque no apuntan a los 4 lados de la boca calle".

En contraposición, en los últimos días de Abril desde el Municipio informaron que la Casa de la Juventud cerraba sus puertas. En este sentido, Ignacio, quien asistía al establecimiento, enfatizó que "la explicación oficial se cierra con el argumento de administrar mejor los recursos y que era un gasto

En la Casa de la Juventud se dictaban más de 30 talleres, como escritura, teatro, armado de tambores, laboratorio y fotografía. Pero estos 2 últimos, producto del cierre, continúan sin llevarse a cabo, en tanto el resto se desarrollan en el Centro Cultural de Beccar.

No obstante, dicho traslado no representa una solución, y así lo considera Sofía, estudiante, al expresar que "el cambio de lugar no es beneficioso porque hay muchos compañeros que no pueden llegar por la falta de transporte público en el partido, además que la estructura edilicia no está apta para nuestros talleres".

Por su parte, Lautaro remarcó que está medida "no tiene lógica porque soportó hasta la crisis del 2001. Mis papas vinieron a la Casa de la Juventud. Le exigimos respuestas al Intendente Ramón Lanús porque esto no es una mudanza, sino un cierre".