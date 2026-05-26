Cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo

Según un informe, abril fue el tercer mes consecutivo con una baja en la venta al público de combustibles en lo que va de 2026.

En el informe realizado por Surtidores, se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos (m³), frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38% interanual.

Dónde se vio una mayor caída

En relación con el mes anterior, la demanda también percibió una baja del 1,98%, teniendo en cuenta que marzo tiene 31 días y abril 30.

Esto marca que la tendencia de crecimiento en el consumo de combustibles Premium continúa aunque se encuentra "más moderada" y detalla que la nafta lo hace al 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 a 5,85%.

Por otro lado, el informe indica que la demanda de nafta súper bajó 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 9,96%, tendencia que se repite un nuevo mes, pero con "descensos más pronunciados".

"Tercer mes consecutivo del 2026 en el que se percibe una caída de la venta de combustibles al público interanual", dice el análisis de Surtidores.