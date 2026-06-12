Quién es Facundo Leal, el extitular de ARSAT investigado por la Justicia tras ser detenido con 2,4 millones de dólares y estupefacientes

El abogado mendocino Facundo Leal, extitular de ARSAT, quedó detenido esta semana luego de una serie de allanamientos en propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza donde encontraron más de 2,4 millones de dólares, cocaína y drogas sintéticas.

La investigación judicial sobre el exfuncionario se originó inicialmente por el presunto robo de equipamiento tecnológico de la empresa de telecomunicaciones estatal, aunque el escenario cambió de forma drástica tras el hallazgo flagrante de los estupefacientes y las millonarias sumas de dinero en efectivo.

Trayectoria política entre dos administraciones

Facundo Leal ocupó puestos de alta relevancia institucional tanto en la gestión de Alberto Fernández como en la de Javier Milei. Entre 2022 y 2025 se desempeñó como presidente de ARSAT.

Con la llegada de la administración libertaria, el abogado fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), un cargo de carácter ad honorem desde el cual controlaba de forma directa la red aeroportuaria nacional.

Su salida de la función pública se precipitó en enero pasado, coincidiendo con la renuncia del entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini.

Ambos funcionarios habían quedado envueltos en fuertes cuestionamientos públicos tras la utilización de un avión privado, vinculado al empresario Pablo Toviggino, para realizar un viaje con destino a Barcelona.

A pesar de su apartamiento del cargo en el ORSNA, al momento de ser arrestado el exdirectivo continuaba figurando formalmente en la nómina de ARSAT debido a que formaba parte de la planta permanente de la compañía del Estado.

Allanamiento en Palermo y Mendoza

La detención de Facundo Leal se concretó este miércoles durante el procedimiento en su departamento del barrio porteño de Palermo.

En ese inmueble, los agentes policiales secuestraron más de 650.000 dólares en efectivo, billetes de moneda nacional, divisas de diversos países y dosis de cocaína junto a otras sustancias de diseño.

De forma simultánea, en una vivienda vinculada al imputado en la provincia de Mendoza se hallaron cerca de 1,7 millones de dólares adicionales.

La Justicia Federal analiza ahora la última declaración jurada que el abogado presentó ante la Oficina Anticorrupción, donde reportó un patrimonio oficial de 264.572.422 pesos compuesto, entre otros activos, por empresas unipersonales.

El volumen de divisas en efectivo incautado encendió las alarmas por la marcada inconsistencia patrimonial, por lo que los investigadores intentan determinar el origen real de los fondos, los posibles nexos con maniobras de corrupción y supuestas conexiones con actividades ilegales