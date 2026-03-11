Respaldo del Ministro de Justicia a Karina Milei: ratificó la división de poderes y la autonomía del sistema judicial

Juan Bautista Mahiques, ministerio de Justicia de la Nación salió al cruce de recientes declaraciones por parte de Horacio Dalbón, abogado de Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y reafirmó la vigencia del marco legal que rige en el país en apyo a Karina Milei, acusado por el citado letrado.



A través de un comunicado oficial, el titular de la cartera remarcó que el sistema democrático nacional cuenta con los blindajes necesarios para asegurar que los magistrados actúen sin condicionamientos externos.

La posición oficial destaca que el ordenamiento jurídico local, respaldado por pactos internacionales, impide de forma tajante que la administración central se involucre en los procesos de la magistratura. El objetivo de este límite legal es proteger la independencia de los jueces y asegurar que cada esfera del Estado funcione de manera separada.

Colaboración y garantías

El Gobierno subrayó su compromiso con el suministro de datos y elementos de prueba que el Poder Judicial requiera para sus expedientes. Según el documento difundido, la actual gestión mantiene una política de apertura total de archivos para facilitar el avance de las pesquisas en curso.

Al respecto, el flamante ministro de Justicia enfatizó mediante sus canales oficiales:

"Ante las recientes declaraciones, corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos".

En el mismo sentido, el funcionario puntualizó que la normativa vigente "prohíbe expresamente cualquier intervención del Poder Ejecutivo en causas judiciales, precisamente para resguardar la autonomía del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de poderes".

Finalmente, el titular de la cartera de Justicia ratificó que la gestión de gobierno "ha puesto, y seguirá poniendo, toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones", y concluyó con un pedido de rigurosidad procesal: "Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho".

