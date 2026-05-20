Si hoy fueran las elecciones, Milei perdería un ballotage con Kicillof

Un nuevo estudio de opinión pública de la consultora Proyección Consultores, realizado sobre 1.871 casos efectivos con un margen de error del 2,3%, reveló que Javier Milei perdería un ballotage frente a Axel Kicillof si las elecciones presidenciales se celebraran hoy. El trabajo de campo se desarrolló entre el 2 y el 10 de mayo de 2026.

Kicillof le gana en segunda vuelta

En el escenario de segunda vuelta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se llevaría el 41,7% de los votos contra el 39,4% del actual presidente. Un 12,2% optaría por votar en blanco o impugnar su voto, y el 6,6% restante respondió que no sabe.

En primera vuelta, la diferencia es mínima: Milei obtendría el 33,5% y Kicillof el 33,1%, seguidos a distancia por Myriam Bregman (8,4%) y Maximiliano Pullaro (3,1%). El 11,3% votaría en blanco o impugnaría, y el 10,7% dijo no saber.

Por espacio político, Fuerza Patria (peronismo-kirchnerismo) lidera con el 36% de las preferencias, seguido por La Libertad Avanza con el 32,3%. El PRO alcanza el 6,7%, el Frente de Izquierda el 5,6% y Provincias Unidas el 2,9%.

La confianza pública, en zona de desconfianza

El Índice de Confianza Pública (ICP), que combina la imagen general del gobierno, el impacto personal de sus políticas, la capacidad de gestión y la percepción del rumbo del país, registró en mayo su valor más bajo desde que la consultora comenzó a medirlo: 1,88 puntos, ingresando por primera vez en la zona de desconfianza (por debajo de 1,89).

En febrero era de 2,08; en marzo, de 2,05; en abril, de 2,02. La caída consecutiva de cinco meses refleja un deterioro sostenido del vínculo entre la ciudadanía y la gestión oficial.

En paralelo, el 58,5% de los encuestados evaluó negativamente el trabajo del Gobierno Nacional -la peor marca desde que arranca la serie disponible-, mientras que solo el 34% lo hizo de forma positiva. El impacto personal de las políticas oficiales también empeoró: el 67,3% dijo que afectaron de manera negativa su situación personal o familiar, frente al 24,7% que lo percibió como positivo.

Percepción de crisis y responsabilidades

El 61,4% de los consultados describió la situación económica del país como una crisis, mientras que el 30,7% habló de dificultades sin llegar a calificarla así. Solo el 7,9% la consideró normal o estable.

A la hora de asignar responsabilidades, el 49,1% señaló al oficialismo como principal culpable de la situación económica actual, contra el 34,2% que apuntó a la oposición (gobierno anterior). El 16,6% dijo no saber.

Sin embargo, cuando se preguntó quién tiene mayor capacidad para mejorar el escenario económico, las respuestas se distribuyeron de forma más pareja: el 36,2% eligió al Gobierno actual, el 33,6% a la oposición y el 30,2% dijo no saberlo.

Los votantes de LLA, la isla optimista

El único segmento que mantiene una perspectiva económica positiva es el de los votantes de La Libertad Avanza, con un Índice de Perspectiva Económica (IPE) de 2,70, ubicado en zona de optimismo. El resto de los segmentos relevados se encuentra en zona de estancamiento o pesimismo. Los votantes de Fuerza Patria registran el piso de toda la muestra, con un IPE de 1,33.