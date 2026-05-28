Soledad Martínez encabezó un encuentro nacional de legisladores del PRO de cara a 2027

La intendente de Vicente López y vicepresidenta nacional del PRO, Soledad Martínez, encabezó un encuentro de legisladores provinciales del partido realizado en la sede de la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron alrededor de 70 dirigentes de distintas provincias del país junto a referentes nacionales del espacio como Mauricio Macri, Jorge Macri y Fernando De Andreis.

La actividad fue organizada por Martínez en el marco de la estrategia de fortalecimiento territorial del PRO con vistas a las elecciones de 2027. El encuentro buscó consolidar la coordinación legislativa y ampliar la presencia del partido en todo el país.

"Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que llegar mucho más fortalecido como Partido a ese momento, de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025", planteó Soledad Martínez durante su exposición ante los legisladores presentes.

El encuentro se realizó dos semanas después de otra actividad encabezada por Mauricio Macri y organizada también por Martínez, en la que reunió a referentes del PRO bonaerense.