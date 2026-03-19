Testimonios clave complican al juez Maraniello: denuncias de abuso, presiones y miedo a represalias

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura avanzó esta semana con nuevas declaraciones en la causa contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, investigado por denuncias de maltrato laboral y acoso sexual hacia empleadas de su juzgado. La audiencia se desarrolló con la participación del magistrado de manera remota.

Los testimonios incorporados coincidieron en describir un clima de trabajo marcado por exigencias sobre la vestimenta de las trabajadoras, lo que derivó en que dentro de tribunales se las apodara "las azafatas de Maraniello". Además, varios testigos señalaron que el juez habría desviado recursos humanos del juzgado hacia una asociación de derecho constitucional vinculada a su figura.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación gira en torno al caso de una empleada interina -identificada como "A"-, quien denunció al magistrado por abuso sexual. Según los relatos, la joven realizaba tareas administrativas para la asociación del juez y recibía mensajes fuera del horario laboral, incluidos envíos de imágenes de hoteles e invitaciones a viajes.

Testimonios que refuerzan las acusaciones y describen un clima laboral irregular

Facundo Ábalos, escribiente del juzgado e hijo de una de las denunciantes, declaró que su madre teme posibles represalias físicas y que él mismo acompañó a la mujer por esa preocupación. También afirmó que otros empleados cumplían funciones para la asociación del magistrado, además de sus tareas judiciales.

Ábalos sostuvo que la denunciante le manifestó entre lágrimas que tenía miedo de perder oportunidades laborales si avanzaba con la acusación, dado el carácter mensual de su contrato. También indicó que la joven subía al despacho del juez en reiteradas ocasiones por motivos que, según su percepción, no siempre eran laborales.

En la misma línea, Candela Méndez Acosta, jefa de despacho, confirmó que la empleada denunciada realizaba tareas adicionales para la asociación fuera de su horario de trabajo. También relató que la joven le comentó situaciones vinculadas a exigencias sobre su vestimenta, incluyendo indicaciones específicas sobre calzado y uso de pollera.

La testigo describió un patrón estético entre las empleadas del juzgado, con ropa formal y llamativa poco habitual para ese ámbito. No obstante, aclaró que en su experiencia personal el trato del juez fue correcto y que no recibió exigencias similares.

La semana pasada, Maraniello se había presentado de forma presencial ante el Consejo de la Magistratura junto a su abogado defensor para presenciar otras declaraciones. En ese marco, una secretaria privada lo describió como una persona que "no tenía límites" en sus reacciones.

El nombre del magistrado había tomado relevancia pública meses atrás, cuando dictó una medida cautelar para frenar la difusión de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del caso ANDIS. Sin embargo, para ese entonces ya acumulaba denuncias presentadas por empleados judiciales y por la actriz Esmeralda Mitre en una causa de índole societaria.

En noviembre, el Consejo de la Magistratura resolvió escalar la investigación desde la comisión de Disciplina a la de Acusación, instancia que puede derivar en la apertura de un juicio político y eventual destitución del magistrado.

La comisión, presidida por Alberto Maques, continuará en los próximos días con la recolección de testimonios. En paralelo, el organismo ya impulsó procesos de remoción contra otros jueces federales por distintas causales, en un contexto de mayor actividad disciplinaria dentro del Poder Judicial.