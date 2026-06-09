Vicente López incorporó un nuevo sistema de comunicación para la Patrulla Municipal

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, presentó un nuevo sistema de comunicación destinado a la Patrulla Municipal motorizada. La herramienta permite que los agentes se mantengan conectados en tiempo real con ESCUDO, el Centro de Monitoreo local, sin necesidad de utilizar las manos durante los operativos.

Según explicaron desde el municipio, el nuevo equipamiento busca mejorar la coordinación entre los efectivos, agilizar la respuesta ante emergencias y reducir los riesgos asociados a la conducción de motocicletas mientras se realizan tareas de patrullaje.

"Seguimos invirtiendo en tecnología para los agentes de la Patrulla Municipal de Vicente López. En este caso, la patrulla motorizada tiene un nuevo sistema de comunicación, mucho más moderno y ágil, que les permite manejar la moto mientras se comunican, tanto entre ellos como en tiempo real con el Centro de Monitoreo", señaló Martínez.

Hasta ahora, los agentes utilizaban equipos de comunicación manuales durante los recorridos. Desde la comuna indicaron que esta modalidad podía dificultar las tareas operativas y generar distracciones en situaciones que requerían máxima atención.

Con la incorporación del nuevo sistema, los integrantes de la Patrulla de Motos pueden permanecer comunicados de forma permanente y segura sin retirar las manos del vehículo. Esto permite transmitir información en tiempo real y optimizar la capacidad de respuesta frente a distintos incidentes.

La tecnología también fortalece el vínculo entre los agentes que trabajan en la vía pública y los operadores de ESCUDO, desde donde se supervisan y coordinan los operativos de seguridad en todo el distrito.

La medida forma parte del Plan Integral de Seguridad que impulsa el municipio. Actualmente, Vicente López cuenta con más de 2.300 cámaras de vigilancia, Puntos Seguros, Anillo Digital, sistemas de monitoreo con analíticas de inteligencia artificial y una flota de patrullas equipada con tecnología de última generación.

"Esta no es una medida aislada, sino que forma parte de nuestro sistema integral de seguridad, donde la tecnología atraviesa todas las áreas de trabajo. En un momento en el que aumenta el delito en la Provincia y enfrentamos hechos cada vez más violentos, es fundamental que nuestros agentes cuenten con las mejores herramientas para protegerse y cuidar a los vecinos. Esa es nuestra prioridad", concluyó la intendenta.