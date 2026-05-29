Vuelven los históricos camiones Unimog al Ejército Argentino

Los primeros ocho camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000 destinados al Ejército Argentino arribaron al puerto de Zárate, en el marco del programa de modernización y reequipamiento de la Fuerza.

Las unidades buscan reemplazar progresivamente a los históricos Unimog U416 que llevan más de cinco décadas prestando servicio en distintas dependencias del territorio nacional.

Los vehículos llegaron procedentes de Alemania y atravesarán una etapa de recepción y preparación técnica antes de su distribución final.

Evaluación técnica y programa de largo plazo

La incorporación de los nuevos camiones marca el inicio de un programa de reequipamiento a largo plazo que prevé sumar hasta 1.000 vehículos tácticos 4x4 en los próximos años para reforzar las capacidades logísticas y de despliegue.

Su selección fue el resultado de un proceso de evaluación técnica y operacional desarrollado entre 2024 y 2025, en el que participaron propuestas de cuatro fabricantes internacionales.

Las exigentes pruebas de terreno incluyeron evaluaciones en barro, montaña y distintas configuraciones de carga en las localidades de Boulogne, Magdalena y Uspallata.

Tras los intensivos ensayos, las autoridades determinaron que el modelo germano era el más apto para cumplir con los requerimientos operativos institucionales.

Características técnicas y presentación oficial

El nuevo rodado representa un salto tecnológico respecto de las versiones anteriores.

Cuenta con una potencia de 218 caballos de fuerza, caja manual de ocho velocidades con reductora, capacidad de carga de hasta 4,5 toneladas y tracción integral permanente 4x4. Asimismo, posee una capacidad de vadeo de 1,20 metros, capacidad para trasladar hasta 12 personas en versiones de transporte de personal y es compatible con el transporte aéreo en aviones C-130 Hércules.

De acuerdo con la información oficial de la Fuerza, el modelo triplica la potencia del motor de los vehículos que reemplazará y cuadruplica el torque disponible.

Además de su función logística, puede configurarse para el abastecimiento en zonas remotas, apoyo de campaña y ambulancia militar. Las unidades serán presentadas oficialmente entre el 30 de mayo y el 2 de junio en la plaza de armas del Edificio Libertador, durante la realización de la Expo Ejército.