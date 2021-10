Para la mujer, el período de gestación es una etapa de grandes cambios. No solamente por la novedad de convertirse en madre, sino también por las transformaciones que experimenta el cuerpo . En el embarazo se experimenta cambios biológicos, hormonales y psicológicos. Estos se manifiestan en diferentes alteraciones en el organismo como las variaciones en el metabolismo.

El crecimiento y desarrollo del feto demandará un aumento de las necesidades nutricionales , no solo en cantidad de alimentos, sino también en variedad de nutrientes como las vitaminas. En numerosas ocasiones, el cuerpo enviará señales para indicar su falta o exceso en el caso de que sea necesario.

En este momento de cambios producidos por el embarazo, es frecuente experimentar antojos o deseos impostergables de comer algo inmediatamente . Esta ansiedad por comer se distingue del hambre porque solo se satisface si se ingiere el alimento elegido. En cambio, para saciar el apetito resulta suficiente alimentarse de lo que se tenga en casa o lo que se pueda pedir en ese momento.

Los antojos son gustos específicos de comer o beber algo que se dan gran ansia durante el período de gravidez. En general se producen durante los primeros tres meses del embarazo, aunque se pueden prolongar por más tiempo. Para la embarazada pueden llegar a ser irrefrenables. Haría cualquier cosa para satisfacerlos.

Entre las ansias de comer más comunes están entre los más mencionados a los dulces : El helado es uno de los favoritos por las embarazadas. El chocolate también tiene su lugar privilegiado en las fantasías de las futuras mamás. También están las frutas como sandía, durazno y uva. Los alimentos salados no se quedan atrás, la pizza y papas fritas están identificados como los alimentos más antojados.

En ocasiones, hay antojos más raros, como el pescado o los mariscos, limón o hielo. Evidentemente, las hormonas o changes en la mujer juegan su papel y sorprenden con las necesidades más inesperadas.

El embarazo genera cambios biológicos, hormonales y psicológicos.

Algunos estudios vinculan los antojos con la aversión o rechazo a algunos alimentos y bebidas que experimentan algunas gestantes en la etapa temprana del embarazo. Entre ellos el café, el alcohol o los fritos. Esta repugnancia se manifiesta en sensación de asco, náuseas o vómitos.

Antojos en el embarazo: ¿Qué dice la ciencia?

Aunque aún no se han determinado con certeza las causas de los antojos, en la comunidad científica se afirma la veracidad de su existencia . No son un mito, se dan principalmente en las primeras semanas del feto. Lo que no se ha podido comprobar científicamente es si es posible determinar si el bebé en camino es una nena o un nene de acuerdo a los antojos que tenga su mamá.

Algunos se plantean qué hacer con los antojos si no se pueden cumplir y no puedes hacer que se pasen. Lo más importante es saber que en esta etapa hay que privilegiar una dieta balanceada y sana e ingerir la cantidad de calorías necesarias. En el caso contrario esto puede tener consecuencias negativas para la madre o para el bebé. Pero, si el deseo de algún alimento se puede satisfacer con una cantidad que no afecte la salud, lo puedes cumplir sin culpas. Y no te asustes. ¡En el caso de que no cumplas tu antojo de embarazada, no le va a pasar nada a tu bebé!

