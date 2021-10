Luego de confirmarse un embarazo, una de las noticias más esperadas por los padres es la confirmación del sexo del bebé. Y más allá de las ya clásicas ecografías, existen otros métodos que te ayudarán a develar el misterio.

Por ejemplo, este domingo, el presidente Alberto Fernández aprovechó el saludo del Día de la Madre para confirmar que el bebé que espera junto a a su pareja, Fabiola Yañez, es un varón. “Hoy es un día especial también para mí, para mi familia. Como saben, junto a Fabiola, vamos a ser padres. Hoy sabemos que será un niño. Nos hace muy felices decirles que nos amamos, que amamos a nuestro pequeño bebé, que amamos formar una familia en nuestra querida Argentina”, afirmó el mandatario en su cuenta de Instagram.

.

La confirmación del embarazo de la Primera Dama fue el último 23 de septiembre, cuando se realizó un comunicado: “Se informa que la primera dama Fabiola Yañez se encuentra cursando la décima semana de su embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Desde la Unidad Médica Presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión”.

Y si bien Fernández no detalló cómo se enteraron del sexo del bebé, a continuación, compartiremos tres métodos que suelen utilizarse.

.

¿Cómo saber el sexo del bebé?

Ecografía

La ecografía es uno de los métodos de predicción temprana del sexo del bebé. Los médicos suelen hacer una ecografía entre las semanas 18 y 22 del embarazo. El médico podrá examinar los genitales del bebé y buscar señales que indiquen un sexo femenino o masculino.

No obstante, es posible que varias circunstancias impidan que el médico determine el sexo del bebé. El bebé puede no cooperar al estar tumbado de manera que sus genitales no están visibles. En tales casos, tendrá que repetirse la ecografía. En el caso de los gemelos, es incluso más complicado.

.

¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta en una ecografía?

La ausencia del pene: si la ecografía no muestra un pene, es posible que sea niña. Sin embargo, la vale la pena aclarar que durante la ecografía del primer trimestre, el pene y el clítoris tienen aproximadamente la misma forma y tamaño.

La hamburguesa: otra señal que indica que tu bebé puede ser una mujes es la señal de la hamburguesa (aparecen tres líneas). Los genitales de una niña pueden parecerse a una hamburguesa (el clítoris se sitúa entre los dos labios).

La tortuga: la señal de una tortuga durante la ecografía indica que tu bebé puede ser varón. En esta señal, parece que la punta del pene se asoma desde detrás de los testículos del bebé. Es difícil ver esta señal en algunos bebés, por lo que los médicos buscan varias señales durante la ecografía para determinar el sexo.

El pene erecto: los bebés pueden tener erecciones incluso en el útero. Si el médico observa la ecografía justamente en ese momento, podrá notar un pene claramente definido. Esto simplificará mucho más determinar el sexo del bebé.

.

Pruebas genéticas

Las pruebas genéticas, tales como la amniocentesis o la muestra de vellosidades coriónicas (MVC), también son métodos de predicción temprana del sexo del bebé. En general, estas pruebas se hacen para determinar si un bebé tiene una anormalidad cromosómica o un trastorno genético, como el síndrome de Down.

La amniocentesis es un tipo de prueba genética en el útero mediante la cual tu médico extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico del útero con una aguja larga y fina. Algunas de las células de tu bebé están presentes en el líquido amniótico, que se usa para determinar si tu bebé tiene algún trastorno genético, y su sexo. La amniocentesis suele hacerse entre las semanas 15 y 20 del embarazo.

Las pruebas genéticas conllevan riesgo de aborto espontáneo y suelen reservarse para mujeres de edad más avanzada (mayores de 35 años) o parejas con una historia familiar de trastornos genéticos. Por tanto, debes preguntarle a tu médico si son métodos apropiados para ti para predecir el sexo del bebé de forma temprana.

.

Método Ramzi

El método Ramzi es otro método predictivo que afirma saber el sexo del bebé desde la semana 6 del embarazo. Según la teoría, la posición de la placenta en tu útero puede determinar el sexo de tu bebé. Si la placenta está ubicada a la derecha, el bebé es varón; si está ubicada a la izquierda, el bebé es hembra.

No obstante, no hay evidencia para respaldar el método Ramzi. De todos modos, podés poner a prueba este método haciéndote la ecografía del primer trimestre entre las semanas 6 y 8 del embarazo y preguntarle al médico sobre la ubicación de la placenta en tu útero.

.

¿Cuál es la efectividad de estos métodos?

Las ecografías pueden ser muy fiables en predecir el sexo del bebé cuando se hacen entre las semanas 18 y 22 del embarazo. De todas maneras, pueden ocurrir errores. Por ejemplo, si tienes obesidad o sobrepeso, entre otros factores.

Los métodos de pruebas genéticas, como la amniocentesis y la MVC, son muy fiables en predecir el sexo de tu bebé. No obstante, como mencionamos anteriormente, conllevan riesgo de aborto espontáneo, por lo que no se hacen en todas las mujeres.

En cuando a la teoría de Ramzi, no hay suficiente evidencia para probarla. Es cuestión de adivinar, y la probabilidad de acertar mediante este método es del 50 %.