Desde las culturas más antiguas, se le ha otorgado a la luna, sobre todo a la luna llena, una gran cantidad de poderes mágicos que van desde el aumento de la fertilidad, hasta el incremento de crímenes, la acentuación de la locura (de ahí deriva el término ‘lunático’. y, por qué no, el convertir a los hombres en lobos.

Más allá de las creencias populares, la influencia del satélite natural de la Tierra en distintos procesos humanos ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones científicas. Una de ellas fue la realizada por los especialistas de la Universidad de Basilea, en Suiza, para demostrar qué relación hay entre los problemas de sueño y la fase lunar.

Los resultados del estudio

La investigación se realizó en el 2013 gracias a 33 voluntarios quienes se sometieron al estudio durmiendo bajo condiciones de laboratorio. Es importante aclarar que ellos desconocían la verdadera hipótesis que manejaban los científicos y que desde sus camas no podían ver la luna, estaban en una habitación oscura, por lo que no percibían la "luz extra".

Según publicó la revista científica Current Biology, cuando experimentaron en luna llena encontraron los siguientes resultados:

Les tomó cinco minutos más quedarse dormidos

Durmieron 20 minutos menos

Pasaron 30% menos de tiempo en sueño profundo

Conclusiones del estudio

El autor de la publicación, el doctor Christian Cajochen, aseguró que "el ciclo lunar parece influir en el sueño humano, incluso cuando uno no ve la Luna y no está al tanto de la fase lunar actual".

Esto, si bien representa un avance en cuanto al conocimiento, también habla de un problema, ya que si estas modificaciones son efectivamente producto de la luna, no es algo que se pueda modificar. Distinto sería si estuviesen relacionadas con el brillo de ella.

.

El doctor Neil Stanley, experto en sueño de Reino Unido, explicó que en su momento, los resultados de la investigación causaron un gran revuelo, pero que habría que repetirlos con un grupo mayor de personas y en un período de tiempo más prolongado para evitar que los resultados estuviesen afectados por otras variables ocasionales.

"Es un punto académicamente interesante, pero no es particularmente útil, ya que no puedes evitar que suceda. Va a haber Luna llena todos los meses, te guste o no. Desafortunadamente no ha habido más investigaciones en esta área desde ese estudio. Por el momento, puede ser solo una profecía autocumplida", comentó Stanley a la BBC.