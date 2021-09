La esterilidad, el agotamiento de los óvulos en las mujeres, o la avanzada edad son los principales obstáculos a la hora de planificar una familia. Sin embargo, desde hace algunos años, científicos de todo el mundo han estado investigando formas innovadoras para producir un embarazo que rompan con estas barreras biológicas.

La fertilización asistida, la ciencia y la medicina han ayudado enormemente en este proceso, pero una nueva técnica en estudio revolucionaría el modo en que las personas tienen bebés. Se trata de la gametogénesis in vitro, método mediante el cual los óvulos y espermatozoides de humanos podrían crearse en un laboratorio a partir de otras células.

Así lo explicó, en diálogo con Encuentro Digital de la CNN en Español, el director médico del Instituto Bernabeu, Rafael Bernabeu, quien además es ginecólogo y especialista en fertilidad.

Por supuesto que el debate sobre la gametogénesis in vitro no escapa de las críticas y controversias desde el punto de vista ético y, fundamentalmente, el religioso. Por esto, el especialista aclaró algunas dudas sobre esta innovadora técnica, que aún se encuentra en observación y muy lejos de convertirse en una realidad.

Según explicó el director médico, por el momento, no hay antecedentes de un espermatozoide u óvulo humano creado bajo estas condiciones. “De momento, la producción de gametos artificiales o generados a través de otras células es una técnica experimental, que únicamente se ha logrado en una especie de mamíferos inferiores y que están muy lejos de tener una aplicación práctica en humanos o en otras especies animales”, aclaró, y especificó que el único animal con el que se ha probado esta técnica es el ratón.

“Técnicamente esto sería interesante para aquellas personas, en el caso de los varones que no producen espermatozoides, o en el caso de mujeres que no producen ovocitos o que simplemente por la edad han agotado su reserva de cigota… Insisto, es una técnica experimental no probada en humanos y que aún los efectos están muy lejanos de conseguir un efecto práctico”, apuntó Bernabeu.

Aunque se trate de una investigación en proceso, el especialista asegura que esta técnica solucionaría el problema de muchas mujeres que desean tener hijos a una edad más avanzada, por distintos motivos, y que se ven limitadas por la cantidad de óvulos disponibles después de los 30 años.

Esta técnica experimental podría permitir que las mujeres puedan tener hijos utilizando su propio material genético.

“Si pudiéramos generar ovocitos suyos a partir de células de su propio organismo, este problema se soluciona, y una mujer podría generar sus propios hijos con su propio material genético, sin esa imposición que la naturaleza le obliga antes de los 40 años”, consideró. “Teoricamente”, senalo, una mujer podría tener hijos a los 60, 70 u 80 años, si así lo deseara.

Estamos bastante lejos, porque los únicos experimentos que han demostrado la capacidad de generar ovocitos que luego se han fecundado y que luego han dado lugar a una descendencia ha sido en ratones, por un japonés, hace ya un par de años, y no se han conseguido replicar el proceso en otras especies de animales superiores.

En tanto, el ginecólogo planteó que uno de los grandes dilemas de esta investigación científica tiene que ver con la carga ética y moral del procedimiento. “Esto plantea muchos problemas, porque, entre otras cosas, a nivel humano, el hacer esto daría lugar a un nuevo ser que no sería realmente un humano como estamos acostumbrados a entender. Sería un trans humano, ya que su mutación cromosómica no sería fisiológica sino artificial. Además, evidentemente, como usted planteaba, los condicionamientos éticos, morales, religiosos. Nos encontraríamos con que estamos creando una nueva especie, para mí. Un posthumano”, determinó.