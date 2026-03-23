"30.000, 814, 140": las cifras que dejó la última dictadura militar

El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en la Argentina el período más oscuro de su historia reciente. Lo que siguió durante casi ocho años no tuvo precedentes en el país: un sistema organizado y planificado de represión ilegal que dejó cifras que todavía hoy interpelan a la sociedad.

Los 30.000 desaparecidos: una cifra que es bandera

Treinta mil. Ese es el número de desaparecidos que los organismos de derechos humanos instalaron como símbolo irrenunciable de la magnitud del terrorismo de Estado. No es solo una estadística: es una bandera de lucha construida durante décadas por Madres, Abuelas, sobrevivientes y familiares que pusieron el cuerpo cuando nadie más lo hacía.

El informe Nunca Más, elaborado por la CONADEP en 1984, documentó 8.961 casos con nombre y apellido. Pero la propia comisión fue explícita: esa cifra era incompleta. El miedo, la distancia, el exilio y la represión sostenida impidieron que miles de familias pudieran presentarse a declarar. Los 30.000 no son una exageración sino el reconocimiento de todo lo que el terror sistemático hizo imposible de registrar.

Una red de horror en todo el país

La represión no fue espontánea ni improvisada. El régimen montó una infraestructura clandestina de alcance nacional: el Estado argentino tiene registrados 814 centros clandestinos de detención en todo el territorio. Había campos en fábricas, comisarías, dependencias militares y hasta en predios deportivos. Ninguna provincia quedó al margen.

El más emblemático fue la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, ubicada en el barrio porteño de Núñez, por la que pasaron aproximadamente 5.000 personas. Solo un puñado sobrevivió para contarlo. Hoy, el predio funciona como Espacio para la Memoria y es uno de los sitios de conciencia más visitados del país.

Los niños robados

Uno de los capítulos más estremecedores de la dictadura fue el destino de las mujeres embarazadas detenidas. Se calcula que unas 500 embarazadas pasaron por centros clandestinos, donde fueron mantenidas con vida hasta dar a luz. Sus hijos nacían en cautiverio y eran entregados de manera ilegal a otras familias, borrando su identidad de origen como parte de un plan sistemático.

Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante la búsqueda de esos niños -hoy adultos de alrededor de cincuenta años-. Hasta la fecha, lograron restituir la identidad de 133 nietos. Cada restitución es, al mismo tiempo, una reparación y un recordatorio de que aún quedan cientos de personas que no saben quiénes son realmente.

El exilio y el silencio

A la desaparición y la muerte se sumó otra forma de violencia: el desarraigo. Decenas de miles de personas se vieron obligadas a abandonar el país durante esos años, huyendo de la persecución o expulsadas directamente por el régimen. México, España, Francia y Venezuela fueron los principales destinos de un exilio que dispersó a una generación entera de artistas, intelectuales, militantes y trabajadores.

Muchos de ellos nunca volvieron. Otros regresaron con la democracia y encontraron un país que había cambiado para siempre. El exilio dejó heridas que tardaron décadas en cicatrizar, y una producción cultural y política notable que se gestó lejos de la tierra propia.

Siete años y 255 días

La dictadura duró siete años y 255 días, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando Alfonsín asumió la presidencia y la Argentina recuperó la democracia. No fue una caída abrupta: el régimen se fue desgastando entre la crisis económica, la derrota en Malvinas y una sociedad que empezaba a perderle el miedo.

Medio siglo después, el 24 de marzo sigue siendo una fecha que divide aguas. La condena social al golpe y sus crímenes es mayoritaria y sostenida, pero el aniversario también es escenario de disputas sobre la memoria y el relato. En ese debate, las cifras importan: son la evidencia más concreta de lo que no debe repetirse nunca más.