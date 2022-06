La pareja del momento ya no tiene nada más que esconder. A menos de dos meses de confirmar su tan esperado romance, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel compartieron su primera foto juntos a los besos. Fue por la cuenta oficial de Instagram del deportista, luego de que él la felicitará por su show en Mendoza.

Cada día, los enamorados comparten más momentos juntos. En esta ocasión, el jugador de la Selección Argentina viajó al país para acompañar a su pareja en el “Tini Tour 2022”. Su presencia en la gira causó emoción en los fanáticos que, rápidamente, comenzaron a compartir videos y fotos de ambos.

Sin embargo, a pesar de haber superado la polémica y los infinitos rumores sobre una posible infidelidad de Rodrigo De Paul con su ex pareja Camila Homs, los protagonistas no habían subido una foto juntos. Hasta el momento, todas las imágenes acarameladas fueron tomadas por un tercero.

Pero tarde o temprano, el amor puede más. Ya no les alcanzó con dejarse mensajes o saludos en Instagram, el futbolista decidió expresar su cariño y felicitar a Tini Stoessel por su concierto en Mendoza, a través de una historia en su red social.

“La rompiste”, publicó, junto a una foto donde la cantante le sostiene la cara con la mano y le da un beso en el ojo.

Primera foto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

El polémico romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul